Стало відомо, коли розпочнеться доплата пенсіонерам старше 75 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому», - передбачено постановою уряду

Виплати розпочнуться не з початку року, а з середини через брак коштів у держбюджеті

Щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень пенсіонерам у віці від 75 до 80 років встановлена з 1 липня 2021 року. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Як зазначається в повідомленні, також продовжаться виплати щомісячної компенсації в розмірі до 500 гривень пенсіонерам старше 80-ти річного віку. Вони були розпочаті у 2020 році.

Крім того, ухвалена постанова передбачає з 2022 року збільшення компенсаційних виплат пенсіонерам, яким виповнилось 75 років і більше та 80 років і більше на показник індексації пенсій.

Також буде підвищено мінімальні пенсійні гарантії особам із страховим стажем 20 років у жінок та 25 років у чоловіків з 2100 до 2500 гривень.

Відповідно до документа щорічну індексацію пенсій планується проводити з 1 березня.

Нагадаємо, що Президент України порадив не чекати європейських пенсій.

До слова, в 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.