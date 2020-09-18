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    Стало відомо, коли розпочнеться доплата пенсіонерам старше 75 років

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    &laquo;Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому&raquo;, - передбачено постановою уряду - Стало відомо, коли розпочнеться доплата пенсіонерам старше 75 років
    «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому», - передбачено постановою уряду

    Виплати розпочнуться не з початку року, а з середини через брак коштів у держбюджеті

    Щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень пенсіонерам у віці від 75 до 80 років встановлена з 1 липня 2021 року. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

    Крім того, ухвалена постанова передбачає з 2022 року збільшення компенсаційних виплат пенсіонерам, яким виповнилось 75 років і більше та 80 років і більше на показник індексації пенсій.

    Також буде підвищено мінімальні пенсійні гарантії особам із страховим стажем 20 років у жінок та 25 років у чоловіків з 2100 до 2500 гривень.

    Відповідно до документа щорічну індексацію пенсій планується проводити з 1 березня.

    Нагадаємо, що Президент України порадив не чекати європейських пенсій.

    До слова, в 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень.

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