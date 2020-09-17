Уряд затвердив нові доплати до пенсій: хто і скільки отримає



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За розрахунками Міністерства фінансів, на доплати пенсіонерам потрібно 4,5 млрд гривень

Кабмін хоче індексувати пенсії щорічно, починаючи з 1 березня 2021 року

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році», згідно з якою пенсіонерам старше 75 років виплачуватимуть 400-500 гривень.

Відповідне рішення ухвалене урядом 16 вересня.

Постановою встановлюється, що з 1 березня 2021 року особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень.

Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 500 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Під цю програму попаде близько 1 млн осіб.

Крім того, постановою продовжується на 2021 рік програма для осіб яким виповнилося 80 років і більше і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік. Їм встановлюється щомісячна компенсаційну виплату в розмірі до 500 гривень. Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 600 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Під дію постанови підпадає 1,4 млн осіб.

Постанова також передбачає виплати пенсіонерам старше 75 років додаткових виплат на постійній основі.

За розрахунками Міністерства фінансів, на доплати пенсіонерам в такому обсязі потрібно 4,5 млрд гривень, і поки що цих коштів в держбюджеті немає, але прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін шукатиме кошти для виконання цих постанов.

Раніше повідомлялося, що у 2021 році мінімальна пенсія зросте на 165 гривень .