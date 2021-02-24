На Прикарпатті палили шини та вимагали звільнення Стерненка (відео)

У місті Косів влаштували акцію на підтримку Стерненка біля місцевого відділка поліції

Активісти підпалили шини, як символ протесту проти несправедливого суду

У вівторок, 23 лютого, у прикарпатському місті Косів пройшла акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Відео у соцмережі оприлюднив місцевий мешканець Віталій Мацьоцький.

Кілька десятків активістів влаштували акцію на підтримку Сергія Стерненка біля місцевого відділка поліції. Вони зі смолоскипами зібрались біля будівлі, вигукували «Стерненку – волю!» та підпалили шину, як символ протесту проти несправедливого суду та дій влади.

Місцеві мешканці висловили свою солідарність з тисячами громадян, які вийшли на вулиці по всій Україні.

Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї.

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