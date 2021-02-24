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    На Прикарпатті палили шини та вимагали звільнення Стерненка (відео)

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    У місті Косів влаштували акцію на підтримку Стерненка біля місцевого відділка поліції - На Прикарпатті палили шини та вимагали звільнення Стерненка (відео)
    У місті Косів влаштували акцію на підтримку Стерненка біля місцевого відділка поліції
    Скріншот фото: відео Віталій Мацьоцький

    Активісти підпалили шини, як символ протесту проти несправедливого суду

    У вівторок, 23 лютого, у прикарпатському місті Косів пройшла акція на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка. Відео у соцмережі оприлюднив місцевий мешканець Віталій Мацьоцький.

    Кілька десятків активістів влаштували акцію на підтримку Сергія Стерненка біля місцевого відділка поліції. Вони зі смолоскипами зібрались біля будівлі, вигукували «Стерненку – волю!» та підпалили шину, як символ протесту проти несправедливого суду та дій влади.

    Місцеві мешканці висловили свою солідарність з тисячами громадян, які вийшли на вулиці по всій Україні.

    Приморський райсуд Одеси 23 лютого оголосив вирок екслідеру Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергію Стерненку – сім років та три місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. Суд назвав активіста винним у скоєнні трьох злочинів: розбійний напад, викрадення людини, незаконне зберігання вогнепальної зброї.

    У столиці відбулася акція на підтримку Стерненка: поліція затримала щонайменше 11 людей. Активісти під час протистояння почали знімати шоломи з силовиків, після чого спалювали їх.

    Згодом протестувальники на Банковій у Києві оголосили безстрокову акцію протесту.
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    Теги: суд протест поліція Сергій Стерненко
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