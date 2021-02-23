Акція на підтримку Стерненка: поліція затримала щонайменше 11 людей

Під Офісом президента влаштували акцію протесту через вирок активісту Сергію Стерненку

Активістів везуть до Печерського відділку

Під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка в Києві затримали щонайменше 11 осіб.

Про це повідомила народна депутатка від фракції «Голос» Олександра Устінова.

Устінова повідомила, що під Офісом президента затримано 11 осіб і зараз їх везуть до Печерського відділку.

Терміново! Затримали 11 протестувальників під Офісом Президента, везуть в Печерський відділок Опубліковано Олександрою Устіновою Вівторок, 23 лютого 2021 р.

У Telegram-каналі Сергія Стерненка повідомляється, що затримано «кілька десятків» осіб.

Раніше повідомлялося, що на вулиці Банковій біля Офісу президента – багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.



Активісти з тематичними плакатами скандують гасла: «Стерненку – Волю», «Аваков – чорт» та інші.



Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування.

Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.