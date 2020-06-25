У Авакова планують збільшити штрафи за образи полісменів



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Під будівлею Шевченківського районного суду 15 червня відбулася масштабна сутичка міє полісменами та активістами Фото: Радіо Свобода

Також МВС хоче ввести додаткову відповідальність для тих, хто труїть газовими балончиками полісменів

У Міністерстві внутрішніх справ готують законопроєкт про посилення відповідальності за образу поліцейського та застосування газових балончиків під час акцій.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і інтерв'ю РБК-Україна.

«Після подій під судом щодо Стерненка (громадський активіст, якому оголошено про підозру в умисному вбивстві і якому суд обирав запобіжний захід - ред.) я отримав завдання розробити законопроєкт. У ньому буде збільшено штраф за образи поліцейських, які ми чуємо постійно. Далі, щодо використання газових балончиків: ми будемо вводити додаткову відповідальність для тих, хто труїть ними поліцейських або інших учасників акції», - сказав Геращенко.