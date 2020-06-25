У Авакова планують збільшити штрафи за образи полісменів
Також МВС хоче ввести додаткову відповідальність для тих, хто труїть газовими балончиками полісменів
У Міністерстві внутрішніх справ готують законопроєкт про посилення відповідальності за образу поліцейського та застосування газових балончиків під час акцій.
Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко і інтерв'ю РБК-Україна.
«Після подій під судом щодо Стерненка (громадський активіст, якому оголошено про підозру в умисному вбивстві і якому суд обирав запобіжний захід - ред.) я отримав завдання розробити законопроєкт. У ньому буде збільшено штраф за образи поліцейських, які ми чуємо постійно. Далі, щодо використання газових балончиків: ми будемо вводити додаткову відповідальність для тих, хто труїть ними поліцейських або інших учасників акції», - сказав Геращенко.
«Це буде додаткова кваліфікуюча ознака. В статті кримінального кодексу про хуліганство як обтяжуюча обставина вказується використання кастетів, біт і т. д., ми додамо туди ще і сльозогінний газ», - зауважив Геращенко.
Він наголосив, що тоді за це можна буде отримати реальний термін.
Як повідомлялося, у 2016 році група депутатів внесла законопроєкт № 5110 з поправками в ст. 185 КУпАП, які передбачали покарання у вигляді 15–30 неоподатковуваних мінімумів. Проте законопроєкт згодом відкликали.
Нагадаємо, біля Шевченківського районного суду столиці, де проходило судове засідання щодо обрання запобіжного активісту Сергію Стерненку, стався конфлікт зі штовханиною.
Згодом правоохоронці відпустили всіх п'ятьох затриманих під час сутичок під будівлею Шевченківського районного суду Києва