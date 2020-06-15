Затримання під судом по справі Стерненка: всіх активістів відпустили



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Біля Шевченківського районного суду столиці стався конфлікт зі штовханиною, затримали п’ятьох осіб

Учасники зіткнень були раніше доставлені в Шевченківський райвідділ поліції Києва

Правоохоронці відпустили всіх п'ятьох затриманих під час сутичок під будівлею Шевченківського районного суду Києва, де проходить засідання по справі активіста Сергія Стерненка.

Про це у Facebook написала народний депутат Ольга Стефанишина.

Раніше вони були доставлені в Шевченківський районний відділ поліції.

Ольга Стефанишина зазначила, що правоохоронці затримали Олександра Кир'якова, Віталія Овчаренка, Миколи Виговського, Андрія Мартиненка та Антона Коваленко.

«Олександр Киряков ветеран війни і аспірант КНУ тільки що вийшов з райвідділу поліції. Всі активісти сьогоднішнього свавілля правоохоронців на свободі», - написала Стефанишина.

Нагадаємо, біля Шевченківського районного суду столиці, де проходило судове засідання щодо обрання запобіжного активісту Сергію Стерненку, стався конфлікт зі штовханиною, затримали п’ятьох осіб.

Як відомо, у п’ятницю пізно ввечері Шевченківський районний суд Києва відклав засідання з обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку.

Захист Сергія Стерненка у рамках засідання щодо обрання активісту запобіжного заходу тричі оголошував відвід слідчому судді Володимиру Бугілю, але той знову відмовив у задоволенні цього клопотання.

Натомість суд викликав прокурора, який відмовився підписувати підозру Стерненку.

Зазначимо, що у Києві кілька сотень осіб прийшли під Шевченківський райсуд Києва підтримати активіста Стерненка.

Ввечері Біля будівлі Шевченківського районного суду відбулися сутички між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка та правоохоронцями. Активісти, які погодилися взяти Стерненка на поруки, вимагали пропустити їх на засідання суду.

Поліція застосувала проти активістів газові балончики, у відповідь полетіли пусті пляшки.