У Авакова відкинули звинувачення конгресменів США в підтримці антисемітизму

У міністерстві також відкидають звинувачення на адресу військового підрозділу Національної гвардії України

Міністерство внутрішніх справ України відкидає звинувачення 57 американських конгресменів у фінансуванні Україною антисемітизму. Про це у МВС заявили у відповідь на запит Радіо Свобода. «Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає неприпустимим, щоб у сучасній Україні будь-кого з українських або іноземних громадян дискримінували, залякували



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У МВС здивовані згадуванням у зверненні конгресменів щодо антисемітизму в Україні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова

У міністерстві також відкидають звинувачення на адресу військового підрозділу Національної гвардії України

Міністерство внутрішніх справ України відкидає звинувачення 57 американських конгресменів у фінансуванні Україною антисемітизму. Про це у МВС заявили у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає неприпустимим, щоб у сучасній Україні будь-кого з українських або іноземних громадян дискримінували, залякували або переслідували через належність до іншого віросповідання, нації або культури. Усі подібні злочинні прояви отримують принципову і швидку реакцію правоохоронних органів», – заявили в МВС.

У відомстві нагадали, що в жовтні 2017 року Національна поліція викрила організоване злочинне угруповання, яке, за даними слідства, протягом 2016-2017 років здійснювало напади на дипломатичні установи, іноземні організації, пам’ятки архітектури й культові споруди на території держави з «провокативною метою підриву дружніх відносин» України з іноземними партнерами, зокрема, США, Польщею, Угорщиною, Ізраїлем.

У МВС стверджують, що на рахунку угруповання, «координація дій якого відбувалася з території Росії, загалом сім «злочинних епізодів»: осквернення синагог та пам’ятників, організація вибухів на території посольств, консульств, у місцях релігійного паломництва та публічних місцях.

У міністерстві також відкидають звинувачення на адресу військового підрозділу Національної гвардії України, який конгресмени назвали «неонацистським батальйоном «Азов».

«Цей професійний підрозділ є одним з найбільш мотивованих та боєздатних, з першого дня збройної агресії Росії протистоїть їй на фронті, захищає суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, функціонує у чіткій відповідності до законів, бойових та дисциплінарних статутів військових формувань України і має героїчну переможну історію, зокрема звільнення від проросійських окупантів міста Маріуполя», – зазначили у відомстві.

У МВС заявили, що здивовані згадкою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, зокрема після завершення його візиту до Сполучених Штатів.

«Під час нього відбулася низка зустрічей високого рівня міністра з керівництвом Державного департаменту США, переговорів із конгресменами та сенаторами, підписано із директором ФБР рамкову угоду про співпрацю. Під час цих переговорів американська сторона висловлювала підтримку процесу реформ МВС України та підпорядкованих структур, який здійснює міністр Аваков», – розповіли у відомстві.

Міністерство обіцяє надати «усі необхідні роз’яснення».

«Сподіваємось, що Державний департамент США відреагує на звернення групи конгресменів та відповідним чином поінформує їх щодо позиції української сторони з цього приводу», – наголосили в МВС.

Група з 57 американських конгресменів звернулися до Держдепартаменту США з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу через «фінансований державою» антисемітизм.