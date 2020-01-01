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    У Авакова відзвітували, як пройшла новорічна ніч

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    У Авакова відзвітували, як пройшла новорічна ніч
    Фото: УНІАН

    На нічну зміну заступили 2040 правоохоронців

    Новорічна ніч пройшла без особливих порушень публічної безпеки українцями. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

    Як повідомляється, на нічну зміну заступили 2040 силовиків. Вони забезпечували публічну безпеку і правопорядок на вулицях, центральних площах наших міст, патрулювали автодороги України. Пропрацювали 2716 викликів, з них 335 - про порушення тиші. Нічна зміна пройшла без особливих порушень громадську безпеку нашими громадянами.

    «Особовий склад Нацполіції, Нацгвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій, залучений до подій, зі своїм завданням впорався. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до завершення усіх заходів», - йдеться у повідомленні

    Як повідомлялось, у ніч на 1 січня у Києві сталася масова бійка з використанням вогнепальної зброї.

    «З вогнепальним пораненням двох людей госпіталізували, ще трьох з різними травмами грудної клітини, обличчя  та голови також доставили в лікарню», - розповіло джерело.

    Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.

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