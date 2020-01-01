У Авакова відзвітували, як пройшла новорічна ніч
На нічну зміну заступили 2040 правоохоронців
Новорічна ніч пройшла без особливих порушень публічної безпеки українцями. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
Як повідомляється, на нічну зміну заступили 2040 силовиків. Вони забезпечували публічну безпеку і правопорядок на вулицях, центральних площах наших міст, патрулювали автодороги України. Пропрацювали 2716 викликів, з них 335 - про порушення тиші. Нічна зміна пройшла без особливих порушень громадську безпеку нашими громадянами.
«Особовий склад Нацполіції, Нацгвардії та Державної служби з надзвичайних ситуацій, залучений до подій, зі своїм завданням впорався. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі до завершення усіх заходів», - йдеться у повідомленні
Як повідомлялось, у ніч на 1 січня у Києві сталася масова бійка з використанням вогнепальної зброї.
«З вогнепальним пораненням двох людей госпіталізували, ще трьох з різними травмами грудної клітини, обличчя та голови також доставили в лікарню», - розповіло джерело.
Обставини інциденту встановлюють правоохоронці.