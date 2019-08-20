У Австралії припустили, що Китай ракетним ударом може знищити всі американські бази в Азії



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Австралійські експерти вважають, що саме Канберра може допомогти США нівелювати загрозу

Спеціалісти Центру досліджень США університету Сіднею опублікували доповідь, в якій стверджується, що американці втратили воєнне домінування в східній Азії на користь КНР. Про це пише ресурс Bloomberg.

Таким чином, головну загрозу представляє потужний арсенал балістичних і крилатих ракет із дальністю до 5,5 тисяч км (1,5 тисячі ракет), за допомогою якого Пекін може знищити всі ключові бази США і їх союзників в регіоні в перші ж години можливого військового конфлікту. Отже, Вашингтон і його партнери, зокрема Японія, не зможуть чинити організований опір китайський агресії.

Австралійські експерти вважають, що саме Канберра може допомогти США нівелювати дану загрозу, перетворившись на місце зберігання американського запасу високоточних озброєнь. Окрім того, Австралія має сама накопичити власний суверенний запас ракетних озброєнь відповідної дальності і точності.

До слова, напередодні Пентагон запустив ракету середньої дальності вперше після краху договору з РФ.

Згідно із заявою, крилата ракета наземного базування успішно уразила ціль після польоту дальністю понад 500 км.