У Бахмуті помер волонтер Артем Мирошниченко, якого жорстоко побили тиждень тому



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Молодики побили активіста за те, що на їхні запитання він відповів українською мовою

У Бахмуті на Донеччині помер 38-річний громадський активіст і волонтер Артем Мирошниченко, якого 29 листопада жорстоко побили неподалік від його будинку.

Про це повідомив у Facebook брат загиблого Сергій Мирошниченко.

«Артем помер...» - написав Сергій.

Про напад він повідомляв 30 листопада. За словами Сергія Мирошниченка, на його брата напали 29 листопада після 22 години вечора на вул. Горького, в районі поштового відділення № 7. Після побиття, в результаті якого він отримав важкі ушкодження, і складної операції Артем тиждень перебував у комі.

Як зазначають знайомі Мирошниченка, підлітки 16 і 17 років, спортсмени, які займалися бойовими мистецтвами, побили активіста за те, що на їхні запитання він відповів українською мовою.

За повідомленням поліції, правоохоронців про напад повідомили родичі потерпілого, які знайшли непритомного Артема на вулиці. Одного з нападників затримали наступного дня. Його прикмети було отримано за допомогою записів з відеокамер.

«У результаті проведених оперативно-розшукових та слідчих заходів вже наступного дня фігуранта – місцевого мешканця 2003 року народження – було затримано. Також встановлено особу його приятеля, що в момент скоєння злочину перебував поруч, статус останнього в цій справі буде з’ясовано після проведення необхідних слідчих дій», - йдеться у повідомленні.

2 грудня Артемівський міськрайонний суд Донецької області обрав запобіжний захід затриманому - домашній арешт до 30 січня 2020 року. Його обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Проукраїнську громадськість Бахмута обурило таке рішення суду, а також те, що засідання проходило у закритому режимі - з залу вивели навіть родичів постраждалого, мотивувавши тим, що прокуратура не надала документів про їхні родинні стосунки з потерпілим. Адвокат обвинувачуваного говорила російською, а її підзахисний навіть вимагав перекладача з української. Про це поінформував бахмутський активіст Віктор Горобець. Він також висловив припущення, що напад на Мирошниченка був спланований заздалегідь.