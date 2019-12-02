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    Очі-в-очі: Софія Федина запросила Зеленського на пряму розмову

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    Софія Федина запросила Зеленського на пряму розмову очі-в-очі - Очі-в-очі: Софія Федина запросила Зеленського на пряму розмову
    Софія Федина запросила Зеленського на пряму розмову очі-в-очі

    Федина хоче поговорити із Зеленським про те, чого він боїться

    Народний депутат від партії «Європейська Солідарність» Софія Федина запросила президента України на пряму розмову очі-в-очі.

    Про це вона заявила на телеканалі «Прямий».

    «Мені дуже цікаво, чи в нього є питання власної гідності. І тому в даному випадку я, користуючись цією нагодою, запрошую президента Зеленського на пряму розмову – таку от, очі-в-очі – щоб ми могли дійсно проговорити те, що мені болить зокрема, і те, чого він боїться. А тоді зрозуміти без зайвих маніпуляцій, що і як відбувається. Очі-в-очі. Я як громадянка цієї держави, а він як президент держави. Мені видається, що якщо нам обом болить Україна, ми маємо знайти порозуміння. А якщо ні – тоді вибачайте», - зазначила Федина.

    Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

    До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

    Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

    Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини  і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.

    Європейська солідарність депутат волонтер партії Володимир Зеленський президент Софія Федина
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