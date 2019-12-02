Очі-в-очі: Софія Федина запросила Зеленського на пряму розмову
Федина хоче поговорити із Зеленським про те, чого він боїтьсяНародний депутат від партії «Європейська Солідарність» Софія Федина запросила президента України на пряму розмову очі-в-очі.
Про це вона заявила на телеканалі «Прямий».
«Мені дуже цікаво, чи в нього є питання власної гідності. І тому в даному випадку я, користуючись цією нагодою, запрошую президента Зеленського на пряму розмову – таку от, очі-в-очі – щоб ми могли дійсно проговорити те, що мені болить зокрема, і те, чого він боїться. А тоді зрозуміти без зайвих маніпуляцій, що і як відбувається. Очі-в-очі. Я як громадянка цієї держави, а він як президент держави. Мені видається, що якщо нам обом болить Україна, ми маємо знайти порозуміння. А якщо ні – тоді вибачайте», - зазначила Федина.
Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.
До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.
Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.
Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.