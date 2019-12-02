Очі-в-очі: Софія Федина запросила Зеленського на пряму розмову



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Софія Федина запросила Зеленського на пряму розмову очі-в-очі

Федина хоче поговорити із Зеленським про те, чого він боїться

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Народний депутат від партіїЄвропейська Солідарність» Софія Федина запросила президента України на пряму розмову очі-в-очі.

Про це вона заявила на телеканалі «Прямий».

«Мені дуже цікаво, чи в нього є питання власної гідності. І тому в даному випадку я, користуючись цією нагодою, запрошую президента Зеленського на пряму розмову – таку от, очі-в-очі – щоб ми могли дійсно проговорити те, що мені болить зокрема, і те, чого він боїться. А тоді зрозуміти без зайвих маніпуляцій, що і як відбувається. Очі-в-очі. Я як громадянка цієї держави, а він як президент держави. Мені видається, що якщо нам обом болить Україна, ми маємо знайти порозуміння. А якщо ні – тоді вибачайте», - зазначила Федина.

Як відомо, раніше слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань скерували до Генеральної прокуратури проект повідомлення про підозру у погрозі вбивством щодо президента України народній депутатці від «Європейської солідарності» Софії Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

До слова, раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов в інтерв’ю «Главкому» сказав, що справа про погрози чи то «тривожні прогнози», висловлені на адресу президента з боку нардепа Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій матиме продовження найближчим часом. Баканов зазначив, що мова тут не йде про гумор.

Нагадаємо, обговорюючи розмову Зеленського з добровольцями в Золотому, Федина і волонтер Маруся Звіробий висловили припущення, що під час однієї з таких поїздок президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом висловлювань Федини і Звіробій на адресу президента Володимира Зеленського.