У Балтиморі стався вибух, понад 20 поранених

У середу, 23 грудня, в американському місті Балтимор стався вибух у будівлі Baltimore Gas & Electric. В результаті інциденту постраждали, щонайменше, 21 людина.

Про це повідомляє CBS Baltimore.

За даними видання, щонайменше дев'ять осіб знаходяться в критичному стані, один - у важкому.

Від вибуху в будинку частково обвалився дах.

Два підрядники, які мили вікна будівлі, чіплялися за ліси з боку будівлі близько 30 хвилин. Пізніше їх врятувала оперативна група пожежної охорони, яка розбила вікно на 10-му і 11-му поверхах і евакуювала людей. Всього з будівлі врятували 23 людини.

Major scene downtown Baltimore as rescue of 2 workers on dangling scaffolding unfolds. One pulled to safety thru broken out window (above the E) 2nd almost there pic.twitter.com/NJPJcx39Cu