У Балтиморі стався вибух, понад 20 поранених

У США у Балтиморі внаслідок вибуху постраждали два десятки людей

21 людина була доставлена ​​до лікарень

У середу, 23 грудня, в американському місті Балтимор стався вибух у будівлі Baltimore Gas & Electric. В результаті інциденту постраждали, щонайменше, 21 людина.

Про це повідомляє CBS Baltimore.

За даними видання, щонайменше дев'ять осіб знаходяться в критичному стані, один - у важкому.

Від вибуху в будинку частково обвалився дах.

Excellent Job. pic.twitter.com/YONmd7m6vB — Deputy Chief KEVIN BigKev JONES (@kevin_colonel) December 23, 2020

Два підрядники, які мили вікна будівлі, чіплялися за ліси з боку будівлі близько 30 хвилин. Пізніше їх врятувала оперативна група пожежної охорони, яка розбила вікно на 10-му і 11-му поверхах і евакуювала людей. Всього з будівлі врятували 23 людини.

Major scene downtown Baltimore as rescue of 2 workers on dangling scaffolding unfolds. One pulled to safety thru broken out window (above the E) 2nd almost there pic.twitter.com/NJPJcx39Cu — Jayne Miller (@jemillerwbal) December 23, 2020





Наголошується, що більша частина будівлі була порожньою з-за майбутніх свят та пандемії.

2ND ALARM HI RISE FIRE W/ RESCUE

39 W Lexington St 21201#DowntownBaltimore @DowntownBalt@CouncilmanETC



2nd alarm was called to help fight the fire on the 16th floor.#BCFDSRO rescued both workers. Scaffolding remains in a dangerous position.#BCFDEMS treating >20 people. pic.twitter.com/KfzEVsWQ46 — Baltimore Firefighters IAFF Local 734 (@BCFDL734) December 23, 2020





В компанії Baltimore Gas & Electric заявили, що у будівлі ведуться роботи над системою управління повітрям і котлом будівлі, і це, ймовірно, стало причиною вибуху.