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    У Балтиморі стався вибух, понад 20 поранених

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    У США у Балтиморі внаслідок вибуху постраждали два десятки людей - У Балтиморі стався вибух, понад 20 поранених
    У США у Балтиморі внаслідок вибуху постраждали два десятки людей
    Фото: пресслужба пожежної служби міста Балтимор

    21 людина була доставлена ​​до лікарень

    У середу, 23 грудня, в американському місті Балтимор стався вибух у будівлі Baltimore Gas & Electric. В результаті інциденту постраждали, щонайменше, 21 людина.

    Про це повідомляє CBS Baltimore.

    За даними видання, щонайменше дев'ять осіб знаходяться в критичному стані, один - у важкому.

    Від вибуху в будинку частково обвалився дах.

    Два підрядники, які мили вікна будівлі, чіплялися за ліси з боку будівлі близько 30 хвилин. Пізніше їх врятувала оперативна група пожежної охорони, яка розбила вікно на 10-му і 11-му поверхах і евакуювала людей. Всього з будівлі врятували 23 людини.


    Наголошується, що більша частина будівлі була порожньою з-за майбутніх свят та пандемії.


    В компанії Baltimore Gas & Electric заявили, що у будівлі ведуться роботи над системою управління повітрям і котлом будівлі, і це, ймовірно, стало причиною вибуху.

    Теги: вибух енергетика США будинок
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