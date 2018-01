У Барселоні прихильники незалежності прорвали поліцейський кордон

Спікер парламенту прийняв рішення відкласти питання про призначення Пучдемона на пост глави женералітату

У Барселоні кілька сотень мітингувальників прорвали поліцейський кордон навколо будівлі парламенту Каталонії.

Про це пише La Vanguardia.

Сьогодні у парламенті Каталонії мало пройти засідання, на якому мали розглянути питання про призначення Карлеса Пучдемона на пост глави женералітату. Спікер парламенту Рожер Торрен прийняв рішення відкласти його.

Водночас поблизу парламенту зібралися прихильники незалежності автономії.

Коли стало відомо про рішення спікера, сотні демонстрантів прорвали поліцейський кордон та просунулися до воріт парламенту.

Once again, Spanish government uses police force to block Catalan people from reaching their own parlament. This is what happens. #Catalonia #Puigdemont pic.twitter.com/VZpBaLBA8J