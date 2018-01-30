У Барселоні прихильники незалежності прорвали поліцейський кордон

Спікер парламенту прийняв рішення відкласти питання про призначення Пучдемона на пост глави женералітату

У Барселоні кілька сотень мітингувальників прорвали поліцейський кордон навколо будівлі парламенту Каталонії. Про це пише La Vanguardia. Сьогодні у парламенті Каталонії мало пройти засідання, на якому мали розглянути питання про призначення Карлеса Пучдемона на пост глави женералітату. Спікер парламенту Рожер Торрен прийняв рішення



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Фото: Derek Henry Flood / Twitter Прихильники незалежності Каталонії прорвали кордон поліції біля парламенту



Спікер парламенту прийняв рішення відкласти питання про призначення Пучдемона на пост глави женералітату

У Барселоні кілька сотень мітингувальників прорвали поліцейський кордон навколо будівлі парламенту Каталонії.

Про це пише La Vanguardia.

Сьогодні у парламенті Каталонії мало пройти засідання, на якому мали розглянути питання про призначення Карлеса Пучдемона на пост глави женералітату. Спікер парламенту Рожер Торрен прийняв рішення відкласти його.

Водночас поблизу парламенту зібралися прихильники незалежності автономії.

Коли стало відомо про рішення спікера, сотні демонстрантів прорвали поліцейський кордон та просунулися до воріт парламенту.

Once again, Spanish government uses police force to block Catalan people from reaching their own parlament. This is what happens. #Catalonia #Puigdemont pic.twitter.com/VZpBaLBA8J — Alex Sánchez (@alexfsanchez) 30 січня 2018 р.

Los manifestantes por la investidura fuerzan una puerta y acceden al parque de la Ciudadela, en cuyo interior se encuentra el Parlament https://t.co/rI1afDTtgp pic.twitter.com/scAp5AxNmY — Europa Press (@europapress) 30 січня 2018 р.

URGENT: des dizaines de manifest parviennent à entrer ds le parc du Parlement. Les mossos essaient de les repousser

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URGENTE: decenas de manifesstantes independentistas consiguen entrar en el Parc de la Ciutadella. Los Mossos no consiguen retenerles pic.twitter.com/OS4AI9Rm7K — Elise Gazengel (@EliseGaz) 30 січня 2018 р.

Нагадаємо, Карлес Пучдемон, який залишив Іспанію в жовтні 2017 року, в разі повернення може бути заарештованим. При цьому він готовий правити Каталонією із закордону і не збирається отримувати згоду суду країни щодо можливості особисто відвідати сесію парламенту регіону.

Верховний Суд Іспанії окрім заборони Карлесу Пучдемону бути обраним главою Каталонії без фізичної присутності в країні зберіг можливість отримання згоди на участь в засіданнях парламенту регіону.