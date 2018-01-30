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    У Барселоні прихильники незалежності прорвали поліцейський кордон

    Спікер парламенту прийняв рішення відкласти питання про призначення Пучдемона на пост глави женералітату
    У Барселоні кілька сотень мітингувальників прорвали поліцейський кордон навколо будівлі парламенту Каталонії. Про це пише La Vanguardia. Сьогодні у парламенті Каталонії мало пройти засідання, на якому мали розглянути питання про призначення Карлеса Пучдемона на пост глави женералітату. Спікер парламенту Рожер Торрен прийняв рішення
    • Вчора, 22:39
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    Фото: Derek Henry Flood / Twitter
    Прихильники незалежності Каталонії прорвали кордон поліції біля парламенту

    Спікер парламенту прийняв рішення відкласти питання про призначення Пучдемона на пост глави женералітату

    У Барселоні кілька сотень мітингувальників прорвали поліцейський кордон навколо будівлі парламенту Каталонії.

    Про це пише La Vanguardia.

    Сьогодні у парламенті Каталонії мало пройти засідання, на якому мали розглянути питання про призначення Карлеса Пучдемона на пост глави женералітату. Спікер парламенту Рожер Торрен прийняв рішення відкласти його.

    Водночас поблизу парламенту зібралися прихильники незалежності автономії.

    Коли стало відомо про рішення спікера, сотні демонстрантів прорвали поліцейський кордон та просунулися до воріт парламенту.

    Нагадаємо, Карлес Пучдемон, який залишив Іспанію в жовтні 2017 року, в разі повернення може бути заарештованим. При цьому він готовий правити Каталонією із закордону і не збирається отримувати згоду суду країни щодо можливості особисто відвідати сесію парламенту регіону.

    Верховний Суд Іспанії окрім заборони Карлесу Пучдемону бути обраним главою Каталонії без фізичної присутності в країні зберіг можливість отримання згоди на участь в засіданнях парламенту регіону. 

    суд Іспанія Twitter
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