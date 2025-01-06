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Ще одна країна офіційно приєдналася до БРІКС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ще одна країна офіційно приєдналася до БРІКС
Індонезія раніше висловлювала бажання приєднатися до БРІКС
фото з відкритих джерел

Бразилія, яка головує у блоці в 2025 році, заявила, що держави-члени схвалили вступ Індонезії одностайно

Індонезія офіційно приєднується до БРІКС як повноправний член. Про це повідомляє Reuters. 

Індонезія, четверта за чисельністю населення країна світу, раніше висловлювала бажання приєднатися до БРІКС для зміцнення країн, що розвиваються, і просування інтересів так званого Глобального Півдня.

Бразилія, яка головує у блоці в 2025 році, заявила, що держави-члени схвалили вступ Індонезії одностайно.

«Індонезія поділяє з іншими членами групи підтримку реформи інститутів глобального управління і робить позитивний внесок у поглиблення співпраці на Глобальному Півдні», – заявив бразильський уряд.

До БРІКС також входять Єгипет, Ефіопія, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Росія, Індія, Китай і Південна Африка

БРІКС – це абревіатура, яка позначає економічний та політичний союз п’яти країн: Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки. Група була заснована з метою сприяння економічному співробітництву, політичному діалогу та пошуку альтернативних шляхів досягнення глобального розвитку, незалежних від західних фінансових інститутів, таких як Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Світовий банк. Країни БРІКС займають близько 40% населення світу та становлять понад 25% світового ВВП (станом на 2023 рік).

Двосторонні відносини між країнами БРІКС ведуться декларативно на основі невтручання, рівності , і взаємовигоди. Країни-засновники Бразилія, Росія, Індія та Китай провели перший саміт у Єкатеринбурзі в 2009 році, а Південна Африка приєдналася до блоку роком пізніше. На 15-му саміті, у 2023 році в Йоганнесбурзі, до БРІКС запрошені Аргентина, Ефіопія, Єгипет, Іран, ОАЕ та Саудівська Аравія, які мали стати повноправними членами з 1 січня 2024. Через прихід до влади Хав'єра Мілея Аргентина відмовилась від членства і чисельність БРІКС зросла до 10 учасників, а не 11, до групи приєднались Ефіопія, Єгипет, Іран та ОАЕ. 16 січня 2024 року міністр торгівлі Саудівської Аравії спростував інформацію, що його країна вступила в БРІКС, оголосивши що розглядається питання.

Нагадаємо, у грудні минулого року Таїланд прийняв запрошення Росії стати країною-партнером БРІКС. Це головний крок на шляху приєднання до обʼєднання як повноправного члена в майбутньому. Відповідне запрошення лідери БРІКС зробили на 16-му саміті у Казані, який розпочався 23 жовтня. Наступним кроком буде інформування Міністерством закордонних справ Росії, яка наразі головує в БРІКС, про це рішення до кінця цього року, до того як завершиться її головування. Таїланд вважає, що членство в БРІКС піде на користь країні, завдяки збільшенню торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки. Членство також допоможе посилити роль Таїланду в просуванні міжнародного співробітництва та багатосторонності, заявили в МЗС.

До слова, Росія прагне використати групу БРІКС для обходу долара у міжнародній торгівлі. Однак цим планам судилося залишитися лише фантазією. 

Теги: росія міністр Єгипет саміт Китай Саудівська Аравія Індія Індонезія Бразилія БРІКС Африка Аргентина населення

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