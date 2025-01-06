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Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Андрій Демченко наголосив, що на Чернігівщині залишається загроза обстрілів зі сторони РФ

Інформація про прорив росіянами кордону на півночі Чернігівщини не відповідає дійсності. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі Центру протидії дезінформації (ЦПД).

«У мережі активно поширюються такі заяви із закликами перейти за посиланням для отримання додаткової інформації. Цей контент є класичним прикладом реклами, що використовує фейкові новини або провокативні заголовки для привернення уваги та збільшення кількості переходів за посиланнями», – зауважує ЦПД.

Андрій Демченко підтвердив, що спроб прориву РФ кордону у межах Чернігівської області не фіксувалось.

«Натомість залишається загроза обстрілів зі сторони РФ, зокрема із застосуванням авіації, та загроза продовження ворожої диверсійної діяльності», – повідомив речник ДПСУ.

Ситуацію у північному регіоні також прокоментував начальник Корюківської РВА Павло Мірошниченко: «Таких спроб на території району не було. Принаймні, я такою інформацією не володію».

«Закликаємо медіа та Telegram-канали не хайпувати на чутливих для українців темах і не допомагати поширенню неперевіреної інформації», – наголосив ЦПД.

До слова, наразі у Кураховому Донецької області тривають міські бої. Місто – у напівзруйнованому стані. Про це заявив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

До слова, російські окупанти у ніч проти 6 січня атакували переправу через річку Оскіл на Куп’янщині. Про це повідомив у телеефірі начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Теги: Чернігівщина Україна війна росія росіяни Центр протидії дезінформації Держприкордонслужба

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