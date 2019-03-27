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    У Бердянському морському порту НАБУ проводить обшуки

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    Бердянський морський порт&nbsp; - У Бердянському морському порту НАБУ проводить обшуки
    Бердянський морський порт 
    Фото з відкритих джерел

    На роботі порту обшуки не позначається, він працює в звичайному режимі

    У Бердянську (Запорізька обл.) на території Державного підприємства «Бердянський морський торговельний порт» співробітники Національного антикорупційного бюро проводять обшуки.

    Про це повідомили у прес-службі держпідприємства.

    Детективи НАБУ проводять слідчі дії на території підприємства у зв'язку з купівлею портом нового обладнання – автокрана. За даними адміністрації порту, обладнання, вартістю 2,5 млн грн, закуплено через систему Prozorro, однак у детективів НАБУ все ж виникли питання щодо законності цього придбання. Як повідомили на підприємстві, адміністрація йде на контакт з представниками НАБУ і надала всі необхідні документи. Слідчі дії правоохоронців не позначилися на роботі морського порту – він працює в звичайному режимі.

    На материковій частині України налічується 13 державних морських портів. Зокрема, в Одеському регіоні працюють Одеський, Білгород-Дністровський порти, порт «Чорноморськ» і порт «Южний», в Миколаївському регіоні розташовані Миколаївський порт і стивідорна компанія «Ольвія».

    Також Україна має свої порти на Азовському регіоні – Маріупольський, Бердянський, а на Дунаї їх всього три – Ренійський, Ізмаїльський та Усть-Дунайський. Порти Херсонського регіону – Херсонський та Скадовський.

    Порти анексованого Росією в березні 2014 року Кримського півострова – Керченський, Севастопольський, Феодосійський, Ялтинський та Євпаторійський.

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