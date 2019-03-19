У Бердянську судитимуть чоловіка, який облив Вілкула зеленкою



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1 лютого активісти у Бердянську організували акцію проти Олександра Вілкула, під час якої облили його зеленкою Фото: «Бердянськ 24»

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років

На Запоріжжі до суду скерували обвинувальний акт за фактом хуліганських дій щодо нардепа Олександра Вілкула.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

«Слідчим Бердянського відділу поліції завершено досудове розслідування та до суду скеровано обвинувальний акт стосовно зловмисника, який в місті Бердянськ облив зеленкою одного з кандидатів у президенти України», - йдеться у повідомленні.

У поліції нагадали, що 1 лютого до Бердянська, з метою зустрічі з виборцями, приїхав один із кандидатів у президенти України.

«Біля палацу культури, де мала відбутись зустріч, зібралось кілька десятків громадян. Вони заблокували вхід до приміщення, облили кандидата зеленкою. Співробітники поліції оперативно затримали підозрюваного — місцевого мешканця 1985 року народження», - йдеться у повідомленні.

Слідчий Бердянського відділу поліції повідомив чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

«18 березня досудове розслідування кримінального провадження закінчено та складено обвинувальний акт, який скеровано до Бердянського міськрайонного суду», - додали у відомстві.

Так, відповідно до санкції статті, підозрюваному загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

Як повідомлялося, 1 лютого активісти у Бердянську Запорізької області організували акцію проти приїзду кандидата в президенти від партії Опозиційний блок Олександра Вілкула, під час якої облили його зеленкою.

2 лютого Бердянський міськрайонний суд не став арештовувати Олександра Солощенка, який 1 лютого облив зеленкою кандидата в президенти Олександра Вілкула.