У Берліні пройшов мітинг пам'яті Бориса Нємцова

Учасники мітингу перед Бранденбурзькими воротами скандували: «Руки геть від України!», «Руки геть від Сирії!», «Росія без Путіна!»

«За вашу і нашу свободу! Борись!» - гасло акції в пам'ять про вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова, яка відбулася в неділю у центрі Берліна. Мета акції - висловити солідарність у боротьбі за свободу і демократію, вшанувати пам'ять тих, кого вже немає, а також висловити підтримку Україні та засудити дії Росії у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Укрінформ Учасники акції у Берліні

Учасники мітингу перед Бранденбурзькими воротами скандували: «Руки геть від України!», «Руки геть від Сирії!», «Росія без Путіна!»

«За вашу і нашу свободу! Борись!» - гасло акції в пам'ять про вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова, яка відбулася в неділю у центрі Берліна.

Мета акції - висловити солідарність у боротьбі за свободу і демократію, вшанувати пам'ять тих, кого вже немає, а також висловити підтримку Україні та засудити дії Росії у Сирії.

«Є речі, які очевидні. Мені дуже соромно, що Росія так поводиться по відношенню до України, до громадян України, до території України», - заявила «Укрінформу» російська журналістка і правозахисниця Ольга Романова.

Вона переконана, що російський народ «і пошитий у дурні, і розбещений, і ошуканий». Те, що багато хто підтримує анексію, війну, диктатуру, засновниця правозахисної організації «Русь сидящая» пояснює, передусім, результатом держпропаганди і злості. Але не лише: крім того, вважає правозахисниця, багато в чому це викликано «також певною заздрістю до сусіда, який намагається вирватися, нехай навіть не все виходить».

Романова наголосила, що убитий просто біля Кремля Борис Нємцов багато років боровся за свободу, за демократію; за те, щоб Україна була вільною, щоб Росія була вільною.

«Якщо у України вийде, то і в нас вийде. Якщо ми зможемо зупинити війну, якщо ми зможемо врятувати людей, які зараз в полоні в Росії, то хоча б трохи вийде у нас у всіх стати хоча б трохи ближчими одне до одного і протистояти тому, що зробило нас ворогами, розвело нас по різні боки воєнних дій. Це має припинитися! Україна має бути вільною демократичною країною, Росія повинна вивести свої війська, війська Путіна з української території. Крим - українська територія!», - заявила активістка, яка вимушена через переслідування у себе на батьківщині зараз жити в Берліні.

Учасники мітингу перед Бранденбурзькими воротами скандували: «Руки геть від України!», «Руки геть від Сирії!», «Росія без Путіна!».

Кілька десятків людей тримали плакати, прапори Росії, України, кримськотатарський, Сирії.

Нагадаємо, 25 лютого у Москві та інших містах Росії пройшов марш пам’яті Бориса Нємцова.

Зокрема у Петербурзі затримали протестувальника, що ніс український прапор.

27 лютого - третя річниця з дня вбивства Бориса Нємцова, колишнього віце-прем'єра уряду Росії, згодом опозиційного політика.

Бориса Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту неподалік Кремля 27 лютого 2015. Вирок у справі про його вбивство винесли в липні минулого року. Обвинувачених у виконанні вбивства політика засудили на терміни від 11 до 20 років позбавлення волі. Замовник злочину досі не встановлено.

Вбивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної спільноти до складного становища російських опозиціонерів.