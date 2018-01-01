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    У Петербурзі затримали протестувальника, що ніс український прапор

    Причину затримання поліцейські не назвали
    У Санкт-Петербурзі затримали активіста руху «Солідарність» Володимира Шіпіцина, він тримав у руках прапор України. Причину затримання поліцейські не назвали. Марш пам'яті Нємцова в Петербурзі узгоджений міською владою. Нагадаємо, 25 лютого у Москві та інших містах Росії пройшов марш пам’яті Бориса Нємцова. 27 лютого - третя
    • Сьогодні, 17:09
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    Затримання активіста&nbsp;
    Скріншот відео телеканалу «Дождь»
    Затримання активіста 

    Причину затримання поліцейські не назвали

    У Санкт-Петербурзі затримали активіста руху «Солідарність» Володимира Шіпіцина, він тримав у руках прапор України.

    Причину затримання поліцейські не назвали. Марш пам'яті Нємцова в Петербурзі узгоджений міською владою.

    Нагадаємо, 25 лютого у Москві та інших містах Росії пройшов марш пам’яті Бориса Нємцова.

    27 лютого - третя річниця з дня вбивства Бориса Нємцова, колишнього віце-прем'єра уряду Росії, згодом опозиційного політика.

    Бориса Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту неподалік Кремля 27 лютого 2015. Вирок у справі про його вбивство винесли в липні минулого року. Обвинувачених у виконанні вбивства політика засудили на терміни від 11 до 20 років позбавлення волі. Замовник злочину досі не встановлено.

    Вбивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної спільноти до складного становища російських опозиціонерів.

    Джерело: Дождь

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    Росія прапор протест Україна
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