У Петербурзі затримали протестувальника, що ніс український прапор

Причину затримання поліцейські не назвали

У Санкт-Петербурзі затримали активіста руху «Солідарність» Володимира Шіпіцина, він тримав у руках прапор України. Причину затримання поліцейські не назвали. Марш пам'яті Нємцова в Петербурзі узгоджений міською владою. Нагадаємо, 25 лютого у Москві та інших містах Росії пройшов марш пам’яті Бориса Нємцова. 27 лютого - третя



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Скріншот відео телеканалу «Дождь» Затримання активіста

Причину затримання поліцейські не назвали

У Санкт-Петербурзі затримали активіста руху «Солідарність» Володимира Шіпіцина, він тримав у руках прапор України.

Причину затримання поліцейські не назвали. Марш пам'яті Нємцова в Петербурзі узгоджений міською владою.

Нагадаємо, 25 лютого у Москві та інших містах Росії пройшов марш пам’яті Бориса Нємцова.

27 лютого - третя річниця з дня вбивства Бориса Нємцова, колишнього віце-прем'єра уряду Росії, згодом опозиційного політика.

Бориса Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту неподалік Кремля 27 лютого 2015. Вирок у справі про його вбивство винесли в липні минулого року. Обвинувачених у виконанні вбивства політика засудили на терміни від 11 до 20 років позбавлення волі. Замовник злочину досі не встановлено.

Вбивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної спільноти до складного становища російських опозиціонерів.

Джерело: Дождь