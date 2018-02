У Москві відбулася хода пам’яті Нємцова

Не менше трьох учасників пам’ятної ходи затримала поліція

У Москві пройшла хода пам'яті російського опозиціонера Бориса Нємцова в Москві. На місці збору учасників акції оглядала поліція. Силовики забрали у активістів плакати з текстом «Путін, досить брехати і воювати» і «Я проти анексії Криму», повідомляє «Радіо Свобода». Як повідомляє видання «ОВС-Інфо»,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: @rossbachandreas Марш у Москві

Не менше трьох учасників пам’ятної ходи затримала поліція

У Москві пройшла хода пам'яті російського опозиціонера Бориса Нємцова в Москві. На місці збору учасників акції оглядала поліція. Силовики забрали у активістів плакати з текстом «Путін, досить брехати і воювати» і «Я проти анексії Криму», повідомляє «Радіо Свобода».

Як повідомляє видання «ОВС-Інфо», не менше трьох людей затримала поліція.

За даними волонтерів проекту «Білий лічильник», який підраховує кількість учасників мітингів, на акцію пам'яті Бориса Нємцова в Москві вийшло понад сім тисяч осіб.

Організатори ходи висловлювали сподівання, що в заході візьмуть участь до 30 тисяч осіб.

Thousands of Moscvites have marched in the Russian capital to remember Russian opposition leader, Boris Nemtsov, who was shot dead outside the Kremlin in February 2015. #Борись #Немцов #МаршНемцова pic.twitter.com/3N4ZKnP8K1 — Andreas Rossbach (@rossbachandreas) February 25, 2018

RUSSIA LIVE



Thousands marching in memory of Boris Nemtsov — opposition politician murdered on a bridge near Kremlin three years ago. Protesters chant "Putin is a thief!" and "This is our country!". pic.twitter.com/LFTYtZPb2r — Vocal Europe (@thevocaleurope) February 25, 2018

Мітинги в пам'ять російського опозиціонера відбулися також в цей день і в інших містах Росії. Близько двохсот людей вийшли на ходу в Новосибірську, близько сотні - в Казані, також акції пройшли в Уфі і Іжевську.

Сегодня в Туле прошел митинг памяти Бориса Немцова. Администрация отправила людей в лес (г.Тула, ул.Токарева, Баташевский сад), далеко от центра города. Участвовало всего 14 человек. #Тула #БорисНемцов #Немцов https://t.co/suoTHBel65 — ARTPODGOTOVKA ТУЛА (@ART_TULA_71) February 25, 2018

27 лютого - третя річниця з дня вбивства Бориса Нємцова, колишнього віце-прем'єра уряду Росії, згодом опозиційного політика.

Бориса Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту неподалік Кремля 27 лютого 2015. Вирок у справі про його вбивство винесли в липні минулого року. Обвинувачених у виконанні вбивства політика засудили на терміни від 11 до 20 років позбавлення волі. Замовник злочину досі не встановлено.

Вбивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної спільноти до складного становища російських опозиціонерів.