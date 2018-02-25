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    У Москві відбулася хода пам’яті Нємцова

    Не менше трьох учасників пам’ятної ходи затримала поліція
    У Москві пройшла хода пам'яті російського опозиціонера Бориса Нємцова в Москві. На місці збору учасників акції оглядала поліція. Силовики забрали у активістів плакати з текстом «Путін, досить брехати і воювати» і «Я проти анексії Криму», повідомляє «Радіо Свобода». Як повідомляє видання «ОВС-Інфо»,
    • Сьогодні, 16:59
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    Марш у Москві
    Фото: @rossbachandreas
    Марш у Москві

    Не менше трьох учасників пам’ятної ходи затримала поліція

    У Москві пройшла хода пам'яті російського опозиціонера Бориса Нємцова в Москві. На місці збору учасників акції оглядала поліція. Силовики забрали у активістів плакати з текстом «Путін, досить брехати і воювати» і «Я проти анексії Криму», повідомляє «Радіо Свобода».

    Як повідомляє видання «ОВС-Інфо», не менше трьох людей затримала поліція.

    За даними волонтерів проекту «Білий лічильник», який підраховує кількість учасників мітингів, на акцію пам'яті Бориса Нємцова в Москві вийшло понад сім тисяч осіб.

    Організатори ходи висловлювали сподівання, що в заході візьмуть участь до 30 тисяч осіб.

    Мітинги в пам'ять російського опозиціонера відбулися також в цей день і в інших містах Росії. Близько двохсот людей вийшли на ходу в Новосибірську, близько сотні - в Казані, також акції пройшли в Уфі і Іжевську.

    27 лютого - третя річниця з дня вбивства Бориса Нємцова, колишнього віце-прем'єра уряду Росії, згодом опозиційного політика.

    Бориса Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту неподалік Кремля 27 лютого 2015. Вирок у справі про його вбивство винесли в липні минулого року. Обвинувачених у виконанні вбивства політика засудили на терміни від 11 до 20 років позбавлення волі. Замовник злочину досі не встановлено.

    Вбивство Нємцова викликало обурення в усьому світі і привернуло увагу міжнародної спільноти до складного становища російських опозиціонерів.

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