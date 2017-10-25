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    У Білій Церкві п’яна дівчина на Peugeot знесла стовп та збила двох пішоходів

    У результаті ДТП один з пішоходів загинув, інший - потрапив до реанімації
    У Білій церкві у неділю, 11 лютого, дівчина на Peugeot вчинила ДТП, у результаті якого загинула одна людина та ще одна потрапила до реанімації. «Автомобіль Peugeot, що рухався на великій швидкості по бульвару олександрійському у напрямку ДНС, вилетів на алею біля привокзального ринку, збив двох пішоходів та ліхтарний стовп. Жінка похилого
    • Сьогодні, 19:32
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    У результаті ДТП один з пішоходів загинув, інший - потрапив до реанімації

    У Білій церкві у неділю, 11 лютого, дівчина на Peugeot вчинила ДТП, у результаті якого загинула одна людина та ще одна потрапила до реанімації.

    «Автомобіль Peugeot, що рухався на великій швидкості по бульвару олександрійському у напрямку ДНС, вилетів на алею біля привокзального ринку, збив двох пішоходів та ліхтарний стовп. Жінка похилого віку, що є однією з потерпілих, померла на місці пригоди. Другий пішохід – учасник бойових дій АТО, потрапив до реанімації», – йдеться у повідомленні.

    Зі слів представників дорожньої поліції, водієм Peugeot була дівчина, яка знаходилась у стані алкогольного сп’яніння за кермом.

    Нагадаємо, через непрацюючий світлофор у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю двох автомобілів та пішохода.

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