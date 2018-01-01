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    У Києві сталася ДТП через непрацюючий світлофор

    Внаслідок аварії є постраждалий
    Через непрацюючий світлофор у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю двох автомобілів та пішохода. Про це повідомляють «Вартові Еспресо». Пригода трапилася на пішохідному переході по вул. Академіка Заболотного. [READ_MORE] Пішохід вийшов на перехід через проїжджу частину, якою в цей час їхав Lexus. На щастя, водій
    • Сьогодні, 19:48
    • Розсилка

    Внаслідок аварії є постраждалий

    Через непрацюючий світлофор у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю двох автомобілів та пішохода. Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

    Пригода трапилася на пішохідному переході по вул. Академіка Заболотного.

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    Пішохід вийшов на перехід через проїжджу частину, якою в цей час їхав Lexus. На щастя, водій встиг вчасно загальмувати, проте Fiat, який їхав ззаду, врізався в Lexus.

    За словами водія Fiat, від зіткнення він ударився головою та знепритомнів.

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    У Києві сталася ДТП через непрацюючий світлофор
    У Києві сталася ДТП через непрацюючий світлофор
    У Києві сталася ДТП через непрацюючий світлофор

    Після приїзду поліції водій Lexus відмовився від претензій до водія Fiat і поїхав з місця ДТП.

    Водій Fiat від госпіталізації відмовився, на місці пригоди йому надали медичну допомогу.

     

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