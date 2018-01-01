У Києві сталася ДТП через непрацюючий світлофор

Внаслідок аварії є постраждалий

Через непрацюючий світлофор у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю двох автомобілів та пішохода. Про це повідомляють «Вартові Еспресо». Пригода трапилася на пішохідному переході по вул. Академіка Заболотного. [READ_MORE] Пішохід вийшов на перехід через проїжджу частину, якою в цей час їхав Lexus. На щастя, водій



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Внаслідок аварії є постраждалий

Через непрацюючий світлофор у Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участю двох автомобілів та пішохода. Про це повідомляють «Вартові Еспресо».

Пригода трапилася на пішохідному переході по вул. Академіка Заболотного.

Пішохід вийшов на перехід через проїжджу частину, якою в цей час їхав Lexus. На щастя, водій встиг вчасно загальмувати, проте Fiat, який їхав ззаду, врізався в Lexus.

За словами водія Fiat, від зіткнення він ударився головою та знепритомнів.

Після приїзду поліції водій Lexus відмовився від претензій до водія Fiat і поїхав з місця ДТП.

Водій Fiat від госпіталізації відмовився, на місці пригоди йому надали медичну допомогу.