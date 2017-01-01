У Білому домі заявили про ефективність санкцій проти Росії

Важливим пріоритетом діяльності OFAC є відповідь на зусилля Росії дестабілізувати ситуацію в Україні, - Сміт

У Мінфіні США заявили про конкретний вплив санкцій США проти Російської Федерації, зокрема у сфері нафтовидобутку. Про це заявив директор Офісу з питань контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США Джон Сміт у доповіді на слуханнях в Конгресі. «Важливим пріоритетом діяльності OFAC є відповідь на зусилля Росії дестабілізувати ситуацію в



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Важливим пріоритетом діяльності OFAC є відповідь на зусилля Росії дестабілізувати ситуацію в Україні, - Сміт

У Мінфіні США заявили про конкретний вплив санкцій США проти Російської Федерації, зокрема у сфері нафтовидобутку. Про це заявив директор Офісу з питань контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США Джон Сміт у доповіді на слуханнях в Конгресі.

«Важливим пріоритетом діяльності OFAC є відповідь на зусилля Росії дестабілізувати ситуацію в Україні», - заявив керівник відомства під час слухань Комітету з фінансових послуг Палати представників американського Конгресу.

Він нагадав, що цього літа США додатково ввели санкції проти 38 фізичних та юридичних осіб, причетних до тривалого конфлікту в Україні, включаючи представників російського уряду. Останні дії OFAC були пов'язані з посиленням обмежень для кредитування російських компаній і окремих персоналій.

За словами Сміта, санкції США проти Росії здійснюють свій вплив. «У жовтні російська нафтова компанія «Роснафта» оголосила про припинення крупного нафтового проекту на півдні Чорноморського басейну, посилаючись на санкції, що обмежують її здатність отримувати сучасні технології видобутку та обладнання», - навів приклад керівник американського відомства.

Сміт пояснив, що «Роснефть» підпадає під дію секторальних санкцій США, обмежують можливості для отримання фінансування, товарів, технологій і послуг для ряду проектів з виробництва нафти. «Це створює додатковий тиск на російський уряд, щоб він переосмислив свої дії і оцінив, чи варто втручання в Україну фінансових збитків, викликаних нашими санкціями», - наголосив він.

Сміт також підкреслив, що Сполучені Штати постійно узгоджують свої дії з Європейським Союзом. У той же час, за його словами, існує розуміння інших союзників і партнерів, які уникають мати справу з російським бізнесом, що тільки підсилює вплив заходів з боку США.

При цьому Сміт зазначив, що Мінфін «налаштований повною мірою» виконати Акт про протидію супротивникам Америки шляхом введення санкцій і повністю підтримує визначені в документі цілі Конгресу США.

Джерело: Укрінформ