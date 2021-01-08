«Ситуація критична»: Лондон оголосив режим підвищеної небезпеки через Covid-19

Ситуація в Лондоні зараз є критичною, оскільки поширення вірусу виходить з-під контролю

У мерії пояснили, що кількість випадків захворювання на Covid-19 у Лондоні перевищує 1000 на 100 тис. осіб, що чинить величезний тиск на медичні установи

Мер Лондона Садік Хан оголосив у місті режим підвищеної небезпеки (major incident) через значне збільшення числа заражених коронавірусом та велике навантаження на медичні установи.

Про це йдеться у заяві Лондонської мерії.

У мерії пояснили, що кількість випадків захворювання на Covid-19 у Лондоні перевищує 1000 на 100 тис. осіб, що чинить величезний тиск на медичні установи. У період з 30 грудня по 6 січня кількість пацієнтів у лондонських лікарнях зросла на 27% (з 5524 до 7034), а кількість людей на апаратах ШВЛ зросла на 42% (з 640 до 908).

Лише за останні три дні служба охорони здоров’я повідомила про 477 смертей у лондонських лікарнях після позитивного тесту на Covid-19.

«7034 людини, які зараз перебувають у лікарні з Covid-19, становлять на 35% більше у порівнянні з піком пандемії у квітні. Зараз щодня відбувається близько 830 госпіталізацій до лондонських лікарень, тоді як до Різдва було до 500», – йдеться у заяві.

Оголошена ситуація визначається як така, «що виходить за рамки звичайних операцій і може спричинити серйозну шкоду або становить ризик для життя або добробуту людей, основних служб, навколишнього середовища або національної безпеки».

«Ситуація в Лондоні зараз є критичною, оскільки поширення вірусу виходить з-під контролю. Кількість випадків у Лондоні швидко зросла, і зараз у наших лікарнях перебуває на лікуванні на третину більше пацієнтів у порівнянні з піком пандемії у квітні минулого року», – наголосив Хан.

Він також закликав людей по можливості залишатися вдома.

Нагадаємо, 8 січня Агентство з регулювання лікарських засобів і медичних товарів Великої Британії схвалило використання вакцини від Covid-19 компанії Moderna. Це третя вакцина від коронавірусу, яку дозволив використовувати британський уряд.

Нагадаємо, Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

За весь час пандемії в Великобританії виявили понад у 2 496 204 особи, 73 622 людини померли.

До слова, стали відомі побічні дії антикоронавірусних вакцин.