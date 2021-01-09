Нетаньягу заявив, що Ізраїль першим у світі вийде з епідемії Covid-19

Майбутню кампанію вакцинації прем’єр Ізраїлю назвав операцією «Повернення до життя»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу впевнений, що Ізраїль першим у світі вийде з епідемії Covid-19 завдяки глобальному постачанню вакцини від Pfizer.

Нетаньягу у своїй заяві оголосив про «величезний прорив» у переговорах із Pfizer, яка, за його словами, погодилася доправити у країну великий обсяг вакцини. Літак із першою партією має прибути до Ізраїлю 10 січня.

«Угода, яку я уклав із Pfizer, дасть нам змогу вакцинувати всіх громадян Ізраїлю віком від 16 років до кінця березня, а можливо, і раніше. Це означає, що вакцинуватися зможе будь-хто», – сказав прем'єр.

Майбутню кампанію вакцинації він назвав операцією «Повернення до життя».

Нетаньягу додав, що Ізраїль стане «глобальною моделлю швидкої вакцинації країни» для Pfizer, яка ділитиметься даними з розробниками препарату. Завдяки цьому Ізраїль надасть допомогу в розробленні стратегії боротьби з пандемією.

Нагадаємо, Ізраїль – світовий лідер за темпами Covid-вакцинації.

Проте, в Ізраїлі масова вакцинація, що проходить в країні без вихідних, спровокувала «локальну війну за шабат» і кризову ситуацію в правлячій коаліції.

Також повідомлялося, що 4 січня Ізраїль схвалив чергову вакцину від коронавірусу.