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    У світі

    Нетаньягу заявив, що Ізраїль першим у світі вийде з епідемії Covid-19

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    <p>Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вже вакцинувався від коронавірусу</p> - Нетаньягу заявив, що Ізраїль першим у світі вийде з епідемії Covid-19

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вже вакцинувався від коронавірусу

    Майбутню кампанію вакцинації прем’єр Ізраїлю назвав операцією «Повернення до життя»

    Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу впевнений, що Ізраїль першим у світі вийде з епідемії Covid-19 завдяки глобальному постачанню вакцини від Pfizer.

    Нетаньягу у своїй заяві оголосив про «величезний прорив» у переговорах із Pfizer, яка, за його словами, погодилася доправити у країну великий обсяг вакцини. Літак із першою партією має прибути до Ізраїлю 10 січня.

    «Угода, яку я уклав із Pfizer, дасть нам змогу вакцинувати всіх громадян Ізраїлю віком від 16 років до кінця березня, а можливо, і раніше. Це означає, що вакцинуватися зможе будь-хто», – сказав прем'єр.

    Майбутню кампанію вакцинації він назвав операцією «Повернення до життя».

    Нетаньягу додав, що Ізраїль стане «глобальною моделлю швидкої вакцинації країни» для Pfizer, яка ділитиметься даними з розробниками препарату. Завдяки цьому Ізраїль надасть допомогу в розробленні стратегії боротьби з пандемією.

    Нагадаємо, Ізраїль – світовий лідер за темпами Covid-вакцинації.

    Проте, в Ізраїлі масова вакцинація, що проходить в країні без вихідних, спровокувала «локальну війну за шабат» і кризову ситуацію в правлячій коаліції.

    Також повідомлялося, що 4 січня Ізраїль схвалив чергову вакцину від коронавірусу.

    Теги: Ізраїль щеплення вакцинація Беньямін Нетаньягу коронавірус
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