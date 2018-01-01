«Смерть Сталіна»: як російські патріоти таємно люблять все американське

Навіщо «Смерть Сталіна» заборонили в Росії?

Мовою оригіналу Посмотрел «Смерть Сталина», заявленную как комедия. По-моему, не очень смешно и совсем не умно. Простенький малобюджетный фильм, произвольно толкующий известные факты, а при необходимости их смело, но неумело изобретающий. Снято очень небрежно, без внимания к деталям и с вопиющими ляпами едва ли не во всех массовых

«Смерть Сталіна»

Навіщо «Смерть Сталіна» заборонили в Росії?

Мовою оригіналу

Посмотрел «Смерть Сталина», заявленную как комедия. По-моему, не очень смешно и совсем не умно. Простенький малобюджетный фильм, произвольно толкующий известные факты, а при необходимости их смело, но неумело изобретающий. Снято очень небрежно, без внимания к деталям и с вопиющими ляпами едва ли не во всех массовых сценах. Отдельные характерные приметы совка ухвачены, впрочем, точно. Боюсь только, что нынешнее невежественное поколение их не признает.

Подбор актеров не сказать, чтобы удачен. Главные действующие лица вызывают, конечно, отвращение, но чисто внешне как-то мало похожи на своих героев. Исключение составляет разве что Хрущев, хотя он, по-моему, никогда не был столь строен и элегантен. На злодеев, кстати, они тоже не очень похожи, скорее на клоунов, изображающих злодеев.

В годы Холодной войны такие фильмы-пародии снимали и американцы, и мы, когда хотели изобразить друг друга негодяями и идиотами. С наступлением Холодной войны 2.0 этот стиль возрождается у них вновь, а у нас уже лет пятнадцать как господствует безраздельно. Что само по себе очень символично.

Главный вопрос, конечно, в том, зачем эту самую «Смерть Сталина» фактически запретили в России. Зачем бился в патриотической истерике какой-то «общественный совет» при прачечной г-на Мединского? Зачем гневно трясла бюстом с думской трибуны умная г-жа Драпеко? Зачем назидательно шевелил усами не менее умный г-н Песков?

По одной версии, не хотели допустить десакрализации старой власти, чтобы пародию на нее ненароком не примерили к власти нынешней. Согласно другим версиям, то ли не смогли стерпеть вымачивания «вождя народов» в его собственной моче и распила его черепа, то ли огорчились, не увидев в фильме ни одного положительного героя, обязательного в социалистическом реализме.

Однако, в сухом остатке всех этих высоконравственных версий – бешеная реклама, которую все эти умные дамы и господа организовали уже второму за последние месяцы серенькому фильму. Правда в первом случае они продвигали в массы продукт российского производства, а теперь радели за продукт американский. Ох недаром говорят, что в глубине своих патриотических душ все наши патриотические патриоты тайно любят все американское.

P.S. Посчитав фильм американским, я ошибся: он англо-французский. В своё оправдание могу сказать только одно. Будучи «совком» со стажем, я по инерции воспринимаю все англоязычные фильмы об СССР как американские. На общую концепцию этого поста ошибка не влияет, ибо большинство российских зрителей, в том числе, и запретителей фильма, наверняка, считают его американским.

Джерело: блог Георгія Кунадзе

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