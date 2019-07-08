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    У Білорусі джип перекинувся в канал: п'ятеро загиблих

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    У Білорусі джип перекинувся в канал: п'ятеро загиблих

    В позашляховику перебували 10 осіб - п'ять чоловіків, дві жінки і троє дітей

    Позашляховик, у якому перебували десять осіб, в'їхав у меліоративний канал: п'ятеро пасажирів, у тому числі троє дітей, загинули на місці.

    Про це повідомляє Белта.

    Катастрофа сталася неподалік Бєлоозерська Брестської області.

    «За попередньою інформацією, 30-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Mercedes GL, у результаті чого транспортний засіб перекинувся в меліоративний канал«, - ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що в позашляховику перебували 10 осіб - п'ять чоловіків, дві жінки і троє дітей. Унаслідок ДТП п'ятеро пасажирів - усі троє дітей, чоловік і жінка - померли на місці. Решта пасажирів не постраждали.

    Водія затримали. За результатами обстеження, у нього зафіксовано 1,4 проміле алкоголю.

    Ведеться слідство, допитуються свідки, призначено експертизи.

    Білорусь ДТП катастрофа водій жінка чоловік
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