У Білорусі джип перекинувся в канал: п'ятеро загиблих



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В позашляховику перебували 10 осіб - п'ять чоловіків, дві жінки і троє дітей

Позашляховик, у якому перебували десять осіб, в'їхав у меліоративний канал: п'ятеро пасажирів, у тому числі троє дітей, загинули на місці.

Про це повідомляє Белта.

Катастрофа сталася неподалік Бєлоозерська Брестської області.

«За попередньою інформацією, 30-річний водій не впорався з керуванням автомобіля Mercedes GL, у результаті чого транспортний засіб перекинувся в меліоративний канал«, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в позашляховику перебували 10 осіб - п'ять чоловіків, дві жінки і троє дітей. Унаслідок ДТП п'ятеро пасажирів - усі троє дітей, чоловік і жінка - померли на місці. Решта пасажирів не постраждали.

Водія затримали. За результатами обстеження, у нього зафіксовано 1,4 проміле алкоголю.

Ведеться слідство, допитуються свідки, призначено експертизи.