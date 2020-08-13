У Білорусі силовики побили чоловіка, який став перед ними на коліна: відео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Білорусі силовики побили чоловіка, який став перед ними на коліна

Удари продовжилися і після того, як чоловік упав на землю

У ході протестів у Білорусі співробітники ОМОНу побили чоловіка, який став перед ними на коліна і підняв руки.

Відеозапис події опублікував Telegram-канал Tut.by.

«Імовірно в Новополоцьку жорстоко б’ють чоловіка», — йдеться у підписі до відео.

На кадрах видно, як чоловік підходить до силовиків і стає на коліна. Ззаду до нього підбігає один зі співробітників ОМОНу і вдаряє в спину ногою. Потім силовики продовжили бити чоловіка кийком по голові і по тілу.

Удари продовжилися і після того, як чоловік упав на землю. Згодом співробітники ОМОНу затримали чоловіка і відвели в невідомому напрямку.

«Людина без зброї! Що ви робите?», — прокричала в бік міліції жінка, що стала свідком побиття.

Відео ще одного інциденту з побиттям чоловіка силовиками опублікував Telegram-канал NEXTA Live.

На ньому видно, як двоє силовиків жорстоко б’ють чоловіка кийками, поки той не впав на землю.

У Білорусі четвертий день протестують, вимагаючи чесних виборів без участі чинного президента Олександра Лукашенка і звільнення політв'язнів.