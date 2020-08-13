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    У Білорусі силовики побили чоловіка, який став перед ними на коліна: відео

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    У Білорусі силовики побили чоловіка, який став перед ними на коліна - У Білорусі силовики побили чоловіка, який став перед ними на коліна: відео
    У Білорусі силовики побили чоловіка, який став перед ними на коліна

    Удари продовжилися і після того, як чоловік упав на землю

    У ході протестів у Білорусі співробітники ОМОНу побили чоловіка, який став перед ними на коліна і підняв руки.

    Відеозапис події опублікував Telegram-канал Tut.by.

    «Імовірно в Новополоцьку жорстоко б’ють чоловіка», — йдеться у підписі до відео.

    На кадрах видно, як чоловік підходить до силовиків і стає на коліна. Ззаду до нього підбігає один зі співробітників ОМОНу і вдаряє в спину ногою. Потім силовики продовжили бити чоловіка кийком по голові і по тілу.

    Удари продовжилися і після того, як чоловік упав на землю. Згодом співробітники ОМОНу затримали чоловіка і відвели в невідомому напрямку.

    «Людина без зброї! Що ви робите?», — прокричала в бік міліції жінка, що стала свідком побиття.

    Відео ще одного інциденту з побиттям чоловіка силовиками опублікував Telegram-канал NEXTA Live.

    На ньому видно, як двоє силовиків жорстоко б’ють чоловіка кийками, поки той не впав на землю.

    У Білорусі четвертий день протестують, вимагаючи чесних виборів без участі чинного президента Олександра Лукашенка і звільнення політв'язнів.

    жінка чоловік звільнення
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