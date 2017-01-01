У Білорусі справа українського журналіста Шаройка наблизилася до суду

Глава КДБ зазначив, що комітет неохоче розкриває обставини справи, оскільки «це не сприяє добрим стосункам між країнами»

Білоруські правоохоронці вийшли на фінальну стадію в розслідуванні кримінальної справи проти затриманого в Мінську українського журналіста Павла Шаройка. Про це в інтерв'ю виданню «СБ Білорусь сьогодні» розповів голова білоруського Комітету держбезпеки Валерій Вакульчик. «Наразі кримінальна справу стосовно Шаройка



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Павло Шаройко

Глава КДБ зазначив, що комітет неохоче розкриває обставини справи, оскільки «це не сприяє добрим стосункам між країнами»

Білоруські правоохоронці вийшли на фінальну стадію в розслідуванні кримінальної справи проти затриманого в Мінську українського журналіста Павла Шаройка.

Про це в інтерв'ю виданню «СБ Білорусь сьогодні» розповів голова білоруського Комітету держбезпеки Валерій Вакульчик.

«Наразі кримінальна справу стосовно Шаройка перебуває на завершальній стадії, оскільки до моменту його затримання вже була зібрана вичерпна доказова база, а саме його затримання носило чисто технічний характер», - повідомив він.

За словами Вакульчика, Шаройко визнав свою провину, і це транслювалося по телебаченню. Глава КДБ зазначив, що комітет неохоче розкриває обставини цієї справи, оскільки «це не сприяє добрим стосункам між країнами».

«Вважаю, що на питання щодо обставин справи Шаройка найбільш повну відповідь вже дав сам затриманий, який визнав свою провину... Кожен, хто цікавиться, міг бачити це особисто по ТВ», - зазначив Вакульчик.

Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста «Українського радіо» Павла Шаройка.

27 листопада Шаройку висунули звинувачення за статтею про шпигунство.

Раніше повідомлялося, що при невідомих обставинах у Гомелі зник українець Павло Гриб, який пізніше знайшовся у СІЗО Краснодару в РФ, де його утримують за підозрою у тероризмі.