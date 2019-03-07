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    Уряд Шрі-Ланки шукає професійного ката

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    <p>Рішення відновити смертну кару у Шрі-Ланці продиктовано необхідністю боротися з проблемою наркотиків, повішення загрожує саме наркоторговцям</p> - Уряд Шрі-Ланки шукає професійного ката

    Рішення відновити смертну кару у Шрі-Ланці продиктовано необхідністю боротися з проблемою наркотиків, повішення загрожує саме наркоторговцям

    Зі 102 претендентів на посаду ката один вже відсіяний - відмовили американцю

    На оголошення уряду Шрі-Ланки про пошук ката відгукнулося 102 людини, в тому числі один американець.

    Про це повідомляє Reuters з посиланням на тюремну владу.

    Торік президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена заявив, що після більш ніж 30-річної перерви в країні буде відновлено смертну кару через повішення. Минулого місяця уряд дав оголошення про найм ката - людини з «високими моральними якостями» і міцними нервами.

    Рішення відновити смертну кару продиктовано необхідністю боротися з проблемою наркотиків, повішення загрожує саме наркоторговцям.

    Незаконний обіг наркотиків є серйозним злочином на Шрі-Ланці, у 1976 році смертні вироки за цей злочин були замінені на довічне ув'язнення.

    Останній кат на Шрі-Ланці звільнився в 2014 році, йому так і не довелося нікого стратити. Ще один був найнятий торік, однак жодного разу не з'явився на роботу.

    Зі 102 претендентів один вже відсіяний - відмовили американцю, оскільки іноземці не мають права претендувати на державні посади.

    Раніше повідомлялося, що у американському штаті Небраска вперше з 1997 року привели у виконання смертний вирок: подвійному вбивці Кері Дине Муре ввели смертельну ін’єкцію. 

    Джерело: 112 Україна

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