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    У світі

    В Абхазії запровадили смертну кару за розповсюдження наркотиків

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    <p>На території Абхазії з 1993 року діяв мораторій на смертну кару</p> - В Абхазії запровадили смертну кару за розповсюдження наркотиків

    На території Абхазії з 1993 року діяв мораторій на смертну кару

    Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року

    Так званий парламент «республіки» Абхазія, яку не визнає Україна, прийняв законопроект, що передбачає смертну кару або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за поширення наркотиків в особливо великому розмірі.

    Про це повідомляє «Медуза». 

    Документ також виключає можливість помилування засуджених за цією статтею. Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

    Зазначимо, що на території Абхазії з 1993 року діяв мораторій на смертну кару.

    Раніше цього тижня Євросоюз засудив застосування смертної кари на території Саудівської Аравії.

    Нагадаємо, у Брунеї з 3 квітня ввели смертну кару за подружні зради.

    До слова, наприкінці минулого року уповноважена федерального уряду Німеччини з питань політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер опублікувала заяву, в якій закликала керівництво Японії відмовитися від смертної кари.

    Влітку 2018 року у американському штаті Небрасці вперше з 1997 року привели у виконання смертний вирок: подвійному вбивці Кері Дине Муре ввели смертельну ін’єкцію. 

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