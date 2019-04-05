В Абхазії запровадили смертну кару за розповсюдження наркотиків
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На території Абхазії з 1993 року діяв мораторій на смертну кару
Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року
Так званий парламент «республіки» Абхазія, яку не визнає Україна, прийняв законопроект, що передбачає смертну кару або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна за поширення наркотиків в особливо великому розмірі.
Про це повідомляє «Медуза».
Документ також виключає можливість помилування засуджених за цією статтею. Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.
Зазначимо, що на території Абхазії з 1993 року діяв мораторій на смертну кару.
Раніше цього тижня Євросоюз засудив застосування смертної кари на території Саудівської Аравії.
Нагадаємо, у Брунеї з 3 квітня ввели смертну кару за подружні зради.
До слова, наприкінці минулого року уповноважена федерального уряду Німеччини з питань політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер опублікувала заяву, в якій закликала керівництво Японії відмовитися від смертної кари.
Влітку 2018 року у американському штаті Небрасці вперше з 1997 року привели у виконання смертний вирок: подвійному вбивці Кері Дине Муре ввели смертельну ін’єкцію.