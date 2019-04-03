ЄС закликав Саудівську Аравію скасувати смертну кару



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У ЄС нагадали, що у Саудівській Аравії стратили чотирьох чоловік протягом декількох останніх днів

Представник ЄС наголосив, що дві третини країн світу вже відмовилися від застосування смертної кари

Євросоюз засудив застосування смертної кари на території Саудівської Аравії.

Відповідну заяву спікера ЄС оприлюднено на сайті Служби зовнішніх дій ЄС.

В ЄС нагадали, що у Саудівській Аравії стратили чотирьох чоловік протягом декількох останніх днів за звинуваченням у поширенні наркотиків.

Представник ЄС наголосив, що дві третини країн світу вже відмовилися від застосування смертної кари за законодавством або за фактом.

Нагадаємо, у Брунеї з 3 квітня введуть смертну кару за подружні зради.

До слова, наприкінці минулого року уповноважена федерального уряду Німеччини з питань політики в галузі прав людини та гуманітарної допомоги Бербель Кофлер опублікувала заяву, в якій закликала керівництво Японії відмовитися від смертної кари.

Влітку 2018 року у американському штаті Небрасці вперше з 1997 року привели у виконання смертний вирок: подвійному вбивці Кері Дине Муре ввели смертельну ін’єкцію.