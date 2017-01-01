У бійців, які повернулися із АТО, вилучили гранати та набої
- Вчора, 17:46
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Розсилка
Правоохоронці перевірили батальйон патрульної служби поліції особливого призначення «Миколаїв»
У бійців групи батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Миколаїв», що повернулися із АТО, вилучили гранати та набої. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.
«У зв’язку з великою кількістю зброї, яка поступає з зони проведення АТО до регіонів держави, Миколаївське Управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України спільно із співробітниками інспекції з особового складу УКЗ ГУ НП, із залученням кінологів проводить перевірку під час повернення групи батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Миколаїв» після виконнання ними задач на Сході країни», - йдеться у повідомленні.
Під час проведення перевірки співробітниками Миколаївського УДВБ в автобусі, на якому поверталися правоохоронці, виявлені дві гранати (Ф-1 та РГД-5), запали, набої.
На місці події працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, встановлюються обставини, проводиться перевірка. У подальшому буде надана правова кваліфікація вказаній події.
Нагадаємо, сьогодні у суді на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранати: є жертви.