У бійців, які повернулися із АТО, вилучили гранати та набої

Правоохоронці перевірили батальйон патрульної служби поліції особливого призначення «Миколаїв»

У бійців групи батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Миколаїв», що повернулися із АТО, вилучили гранати та набої. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області. «У зв’язку з великою кількістю зброї, яка поступає з зони проведення АТО до регіонів держави, Миколаївське



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Правоохоронці перевірили батальйон патрульної служби поліції особливого призначення «Миколаїв»

У бійців групи батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Миколаїв», що повернулися із АТО, вилучили гранати та набої. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

«У зв’язку з великою кількістю зброї, яка поступає з зони проведення АТО до регіонів держави, Миколаївське Управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України спільно із співробітниками інспекції з особового складу УКЗ ГУ НП, із залученням кінологів проводить перевірку під час повернення групи батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Миколаїв» після виконнання ними задач на Сході країни», - йдеться у повідомленні.

Під час проведення перевірки співробітниками Миколаївського УДВБ в автобусі, на якому поверталися правоохоронці, виявлені дві гранати (Ф-1 та РГД-5), запали, набої.

На місці події працює слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції, встановлюються обставини, проводиться перевірка. У подальшому буде надана правова кваліфікація вказаній події.

Нагадаємо, сьогодні у суді на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранати: є жертви.