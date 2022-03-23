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    У Бєлгородському районі Росії пролунав постріл, може бути провокація

    В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - У Бєлгородському районі Росії пролунав постріл, може бути провокація
    В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    Колишній Голова Верховної Ради України вважає, що Путін дав команду збільшити кількість провокацій

    Бєлгородський губернатор Росії В’ячеслав Гладков заявив про нібито постріл з боку України – у селі розірвався снаряд, є постраждалі, їм надається допомога. Цю заяву розповсюдили прокремлівські ЗМІ.

    Повідомляється, що задля безпеки мешканців Журавлівки та Нехотіївки Бєлгородського району Росії адміністрація району вводить у цих двох селах режим надзвичайної ситуації.

    Водночас у телеграм-каналі народний депутат і ексспікер Дмитро Разумков зазначив, що, схоже Путін дав команду збільшити кількість провокацій.

    Як відомо, в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Бєлгородському районі Росії пролунав постріл, може бути провокація