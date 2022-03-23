У Бєлгородському районі Росії пролунав постріл, може бути провокація
Колишній Голова Верховної Ради України вважає, що Путін дав команду збільшити кількість провокацій
Бєлгородський губернатор Росії В’ячеслав Гладков заявив про нібито постріл з боку України – у селі розірвався снаряд, є постраждалі, їм надається допомога. Цю заяву розповсюдили прокремлівські ЗМІ.
Повідомляється, що задля безпеки мешканців Журавлівки та Нехотіївки Бєлгородського району Росії адміністрація району вводить у цих двох селах режим надзвичайної ситуації.
Водночас у телеграм-каналі народний депутат і ексспікер Дмитро Разумков зазначив, що, схоже Путін дав команду збільшити кількість провокацій.
Як відомо, в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.