У Бєлгородському районі Росії пролунав постріл, може бути провокація

В Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Колишній Голова Верховної Ради України вважає, що Путін дав команду збільшити кількість провокацій

Бєлгородський губернатор Росії В’ячеслав Гладков заявив про нібито постріл з боку України – у селі розірвався снаряд, є постраждалі, їм надається допомога. Цю заяву розповсюдили прокремлівські ЗМІ.

Повідомляється, що задля безпеки мешканців Журавлівки та Нехотіївки Бєлгородського району Росії адміністрація району вводить у цих двох селах режим надзвичайної ситуації.

Водночас у телеграм-каналі народний депутат і ексспікер Дмитро Разумков зазначив, що, схоже Путін дав команду збільшити кількість провокацій.

Як відомо, в Україні триває 28-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.