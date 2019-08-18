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    У Болгарії серед бананів знайшли партію кокаїну на 2,6 млн євро

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    У Болгарії серед бананів знайшли партію кокаїну на 2,6 млн євро

    75 кілограмів кокаїну знайдено серед коробок з бананами

    Правоохоронні органи Болгарії виявили на складі плодоовочевої продукції в курортному місті Бургас 75 кг кокаїну загальною вартістю близько 2,6 мільйона євро.

    Інформацію про це підтвердив прокурор обласної прокуратури Бургаса Георгій Чінев.

    «75 кілограмів кокаїну знайдено серед коробок з бананами, які недавно були завезені на склад. За цінами чорного ринку його вартість становить близько 2,6 мільйона євро», - повідомив прокурор.

    За його словами, наркотик був уже розфасований і готовий до продажу.

    Одержувачем бананів з Еквадору в товарних накладних указана одна з торгових фірм Бургаса.

    Розпочато кримінальне розслідування.

    За болгарським законодавством, торгівля наркотиками карається ув'язненням до 15 років і штрафом до 50 тисяч євро.

    Джерело: Укрінформ

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