У Болгарії у справі про шпіонаж затримали лідера «Русофілів», якому Путін вручив орден



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Микола Малінов Фото: rusofili.bg

Спецслужби Болгарії проводять слідчі дії у справі про шпіонаж на користь іноземної держави

Болгарські правоохоронці у межах справи про шпіонаж затримали керівника організації «Русофіли» Миколу Малінова, якого в травні 2019 року президент РФ Володимир Путін нагородив орденом Дружби.

Про це повідомляють місцеві видання «24 часа» та «Болгарське національне радіо».

Офіційно прокуратура повідомила тільки те, що спецслужби проводять слідчі дії у справі про шпіонаж на користь іноземної держави. Імена затриманих у відомстві не розголошують, там тільки зазначили, що офіційні обвинувачення поки нікому не висували.

За даними місцевої служби «Радіо Свобода», правоохоронці затримали низку керівників організації «Русофіли», а також політолога Живко Георгієва. У останнього запитували про дослідження, які він проводив на замовлення іноземних організацій, зокрема близького до Кремля «Російського інституту стратегічних досліджень».

Журналістам «Радіо Свободи» невідомо, де перебуває керівник «Русофілів» Малінов, упродовж 9 серпня його телефон не відповідав.

Водночас «24 часа» та «Болгарське національне радіо» стверджують, що його затримали силовики, ніч на 10 вересня він проведе не на свободі. Офіційне слідство обіцяє розкрити всі подробиці справи 10 вересня.

Також повідомляється про затримання секретаря «Русофілів» Юрія Борисова, але його відпустили без висунення обвинувачень.

Організація «Русофіли» діє на території Болгарії вже понад 15 років, її мета — зміцнення дружби і співпраці між Болгарією та Росією.