У Бразилії понад 40 людей зникли під час пожежі у будинку

Причиною пожежі могла стати сварка між подружжям, яке готувало їжу на вогні і використовувало спирт як паливо

Кількість зниклих безвісти при пожежі, в результаті якої впав висотний будинок в бразильському Сан-Паулу, може досягати 45 осіб. Про це повідомляє канал Globo. «На підставі реєстру тих, хто проживав в будівлі, пожежні зараз працюють, відштовхуючись від інформації про 45 зниклих безвісти», - повідомляє канал. За попередніми даними,



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Руїни будівлі в Сан-Паулу після пожежі

Причиною пожежі могла стати сварка між подружжям, яке готувало їжу на вогні і використовувало спирт як паливо

Кількість зниклих безвісти при пожежі, в результаті якої впав висотний будинок в бразильському Сан-Паулу, може досягати 45 осіб.

Про це повідомляє канал Globo.

«На підставі реєстру тих, хто проживав в будівлі, пожежні зараз працюють, відштовхуючись від інформації про 45 зниклих безвісти», - повідомляє канал.

За попередніми даними, причиною пожежі могла стати сварка між подружжям, яке готувало їжу на вогні і використовувало спирт як паливо. Жінка штовхнула чоловіка, коли той підливав спирт в вогонь, в результаті чого одяг обох загорілася.

Винним у виникненні пожежі вдалося врятуватися - вони зняли палаючий одяг і вибігли на вулицю.

Пожежа у Сан-Паулу сталася в ніч на вівторок, 1 травня: будинок спалахнув і пізніше обвалився. Вогонь перекинувся на прилеглу висотку, але пожежники взяли його під контроль, не давши розповсюдитися по всій будівлі.

Спочатку повідомлялося про загибель однієї людини, кількість зниклих безвісти оцінювалося в три людини.

До слова, вчора в Одесі згоріло кафе «ВДВ», назване на честь радянських десантних військ.