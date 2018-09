У Бразилії згорів історичний музей з 20 млн експонатів



Фото: The Brazilian Report

За попередніми оцінками - усі експонати було втрачено під час пожежі.

В неділю 2 вересня 2018 в Ріо-де-Жанейро згорів Національний музей Бразилії, який існував близько 200 років й був найстарішим науковим закладом країни.

Про це повідомляє Reuters.

Площа музею складала близько 20 тисяч квадратних метрів, а в його колекції знаходилось 20 млн експонатів, серед яких єгипетські і південноамериканські мумії, археологічні артефакти, предмети побуду й інше.

Про постраждалих чи загиблий людей інформація відсутня. Пожежа трапилась в момент, коли музей було вже закрито. Четверо охоронців змогло врятуватися.