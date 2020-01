Видання Daily Mail прибрало слово «Росія» в описі фото з Криму

Посольство України у Великій Британії закликало видання Daily Mail виправити статтю, де окупований Крим називають «російським»

Британське видання Daily Mail видалило згадку про Росію в підписі до фотографії з Сімферополя в анексованому Криму.

Наразі під фотографією не зазначена країна, в якій був зроблений знімок.

Скрін із сайту Daily Mail до виправлення

Раніше посольство України в Великій Британії просило Daily Mail внести правки до статті, де було опубліковане фото з описом «Сімферополь, Крим, Росія».

The whole world knows that #CrimeaIsUkraine. It's unfortunate @DailyMailUK still doesn't. Please make the necessary correction so as not to mislead your readers! https://t.co/pgjCed3E0P pic.twitter.com/Fi7oguUfni