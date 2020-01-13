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    Видання Daily Mail прибрало слово «Росія» в описі фото з Криму

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    Скрін із сайту Daily Mail після виправлення - Видання Daily Mail прибрало слово «Росія» в описі фото з Криму
    Скрін із сайту Daily Mail після виправлення

    Посольство України у Великій Британії закликало видання Daily Mail виправити статтю, де окупований Крим називають «російським»

    Британське видання Daily Mail видалило згадку про Росію в підписі до фотографії з Сімферополя в анексованому Криму.

    Наразі під фотографією не зазначена країна, в якій був зроблений знімок.

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    Скрін із сайту Daily Mail до виправлення

    Раніше посольство України в Великій Британії просило Daily Mail внести правки до статті, де було опубліковане фото з описом «Сімферополь, Крим, Росія».

    Минулого літа британське видання The Guardian опублікувало фото з Судака, при цьому приписавши, що це «Росія». Пізніше засіб масової інформації додав до підпису «анексований».

    Крим Росія окупанти ЗМІ посольство Велика Британія Сімферополь окуповані території
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