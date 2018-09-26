У Бродах вантажний поїзд збив автомобіль з людьми



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Водій «Ниви» був госпіталізований у реанімаційне відділення

У місті Броди на Львівщині автомобіль зіткнувся з вантажним потягом.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 25 вересня близько 23.40 на вулиці Львівській.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-2121 «Нива», 20-річний місцевий мешканець, виїхав на пішохідний перехід залізничного переїзду, де відбулось зіткнення автомобіля з вантажним потягом.

«Внаслідок зіткнення водій «Ниви» отримав тілесні ушкодження, зокрема закриту черепно-мозкову травму, забій мозку, та був госпіталізований у реанімаційне відділення місцевої лікарні. Тілесні ушкодження отримав також 22-річний пасажир автомобіля, теж мешканець Бродів», - заявили в поліції.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області на регульованому залізничному переїзді пасажирський поїзд «Інтерсіті» зіткнувся з легковим автомобілем, внаслідок чого загинули двоє людей.