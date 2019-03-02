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    У Броварах поліцейський збив на смерть пішохода та сам прийшов у відділок

    • Розсилка
    У Броварах поліцейський збив на смерть пішохода та сам прийшов у відділок

    Правоохоронець втік з місця аварії, щоб самостійно прийти у відділок та повідомити про ДТП

    У Броварах співробітник поліції збив на смерть людину та сам прийшов до відділку. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України. 

    Аварія сталася сьогодні. Чоловік переходив дорогу на пішохідному переході, аж поки його не збив невідомий автомобіль. Водій втік з місця аварії. Потерпілий помер на місці, бо отримані травми були несумісні з життям.

    Згодом винуватець ДТП сам прийшов до відділку поліції та повідомив, що втік з місця ДТП, аби самостійно з'явитися до відділку та повідомити про те, що сталося. Згодом з'ясувалося, що водій є працівником одного з підрозділів Національної поліції України.

    За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Досудове розслідування проводитиме Державне бюро розслідувань. Вирішується питання про затримання чоловіка.

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