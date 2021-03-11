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    У будинку без світла та опалення помер п'ятимісячний хлопчик

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    Проживала родина за відсутності електропостачання та опалення, в умовах повної антисанітарії - У будинку без світла та опалення помер п'ятимісячний хлопчик
    Проживала родина за відсутності електропостачання та опалення, в умовах повної антисанітарії
    Фото: Нацполіція

    Трагедія сталась у Запорізькій області

    У Запорізькій області в будинку без опалення та електропостачання помер п’ятимісячний малюк. За даними Нацполіції, 10 березня близько 5 ранку надійшло повідомлення до Василівського районного управління щодо смерті маленького хлопчика, якого доставили з одного з приватних будинків міста Кам’янка-Дніпровська.

    «Під час проведення огляду місця події співробітники поліції встановили, що загиблий хлопчик мешкав з матір’ю та дворічною сестрою у господарчій будівлі, яку нещодавно винайняла 28-річна жінка, переїхавши з міста Енергодар», – зазначила керівник ювенальної превенції ГУНП у Запорізькій області Ольга Зінченко.

    За її словами, горе-матір ніде не працювала, на обліку служби у справах дітей Кам’янка-Дніпровської територіальної громади не перебувала. Проживала родина за відсутності електропостачання та опалення, в умовах повної антисанітарії.

    За словами 28-річної жінки, діти впродовж двох годин самі перебували вдома, а вона сама була у сусідки та пила пиво. Далі вона нагодувала немовля, потім заснула, а коли прокинулась, побачила дитину мертвою.

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    У будинку без світла та опалення помер п'ятимісячний хлопчик
    У будинку без світла та опалення помер п'ятимісячний хлопчик
    У будинку без світла та опалення помер п'ятимісячний хлопчик
    У будинку без світла та опалення помер п'ятимісячний хлопчик

    Наразі причину смерті хлопчика встановлює судово-медична експертиза.

    Подальшу долю дворічної дівчинки вирішить служба у справах дітей Кам’янко-Дніпровської територіальної громади. Зараз дитина перебуває у місцевій лікарні для проведення повного медичного обстеження.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. За результатами проведеної судово-медичної експертизи буде надано остаточну правову кваліфікацію події.

    Теги: трагедія діти вбивство опалення смерть Запорізька область жінка немовля пиво
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