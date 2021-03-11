У будинку без світла та опалення помер п'ятимісячний хлопчик

Проживала родина за відсутності електропостачання та опалення, в умовах повної антисанітарії

Трагедія сталась у Запорізькій області

У Запорізькій області в будинку без опалення та електропостачання помер п’ятимісячний малюк. За даними Нацполіції, 10 березня близько 5 ранку надійшло повідомлення до Василівського районного управління щодо смерті маленького хлопчика, якого доставили з одного з приватних будинків міста Кам’янка-Дніпровська.

«Під час проведення огляду місця події співробітники поліції встановили, що загиблий хлопчик мешкав з матір’ю та дворічною сестрою у господарчій будівлі, яку нещодавно винайняла 28-річна жінка, переїхавши з міста Енергодар», – зазначила керівник ювенальної превенції ГУНП у Запорізькій області Ольга Зінченко.

За її словами, горе-матір ніде не працювала, на обліку служби у справах дітей Кам’янка-Дніпровської територіальної громади не перебувала. Проживала родина за відсутності електропостачання та опалення, в умовах повної антисанітарії.

За словами 28-річної жінки, діти впродовж двох годин самі перебували вдома, а вона сама була у сусідки та пила пиво. Далі вона нагодувала немовля, потім заснула, а коли прокинулась, побачила дитину мертвою.

Наразі причину смерті хлопчика встановлює судово-медична експертиза.

Подальшу долю дворічної дівчинки вирішить служба у справах дітей Кам’янко-Дніпровської територіальної громади. Зараз дитина перебуває у місцевій лікарні для проведення повного медичного обстеження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. За результатами проведеної судово-медичної експертизи буде надано остаточну правову кваліфікацію події.