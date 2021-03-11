В Україну привезли протитуберкульозну вакцину

Вакцину БЦЖ роблять новонародженим на 3-5 день життя

Останній місяць в Україні новонароджених не прищеплювали від туберкульозу через закінчення терміну придатності попередньої партії болгарської вакцини БЦЖ

В Україну доставили 450 тисяч доз протитуберкульозної вакцини БЦЖ, закупленої Дитячим фондом ООН за кошти із залишків бюджету 2018 року. Пізніше Україна отримає ще 640 тисяч доз. Про це повідомило на своєму сайті у четвер Міністерство охорони здоров'я.

Останній місяць в Україні новонароджених не прищеплювали від туберкульозу через закінчення терміну придатності попередньої партії болгарської вакцини БЦЖ.

«У вакцини БЦЖ 31 січня закінчилася реєстрація і термін придатності. Ми ще минулого року в вересні або серпні, розуміючи, що закінчується термін, замовили ЮНІСЕФ дозакупити вакцини за кошти 2018 року, попередили, що вакцини нам потрібні в грудні», - говорив на початку березня міністр Максим Степанов.

Через форс-мажор зі сторони ЮНІСЕФ поставки вакцини затрималися на кілька місяців.

Нова партія вакцини БЦЖ вироблена в Індії на заводі Serum Institute of India.

Вакцину БЦЖ роблять новонародженим на 3-5 день життя. Якщо дитина пропустила щеплення, потрібно звернутися до педіатра.

Для немовлят захист від туберкульозу дуже важливий: у маленьких дітей захворювання протікає у вигляді генералізованої форми – з ураженням печінки, нирок, кісток та високим ризиком туберкульозного менінгіту.

Раніше у міністерстві юстиції пояснили, коли дитина без щеплень має право йти до школи чи дитсадка.

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