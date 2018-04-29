  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У центрі Чернівців сталася різанина: поліція розшукує нападника

    Під час словесних розбірок один з учасників конфлікту витягнув ніж та вдарив у грудну клітину потерпілого
    У Чернівцях правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення ножових поранень місцевому мешканцеві.У прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області повідомили, що на Соборній площі виникли розбірки між двома чернівчанами.Під час словесних розбірок один з учасників конфлікту витягнув ніж та вдарив у
    • Вчора, 06:38
    • Розсилка

    Під час словесних розбірок один з учасників конфлікту витягнув ніж та вдарив у грудну клітину потерпілого

    У Чернівцях правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення ножових поранень місцевому мешканцеві.

    У прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області повідомили, що на Соборній площі виникли розбірки між двома чернівчанами.

    Під час словесних розбірок один з учасників конфлікту витягнув ніж та вдарив у грудну клітину потерпілого.

    Повідомляється, що у жертви виявлено ножове проникаюче поранення. Наразі він госпіталізований.

    Поліція відкрила кримінальне провадження по тяжким тілесним ушкодженням.

    Правоохоронці встановили особу зловмисника, наразі проводять заходи щодо його затримання.

    Нагадаємо, у середу, 18 квітня, у тролейбусі біля Майдану Незалежності побилася компанія п'яних хлопців. Двоє отримали ножове поранення.

    Через інцидент на вулиці Мала Житомирська зупинився рух транспорту. 


    кримінал Чернівці поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ