У центрі Чернівців сталася різанина: поліція розшукує нападника
- Вчора, 06:38
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Під час словесних розбірок один з учасників конфлікту витягнув ніж та вдарив у грудну клітину потерпілого
У Чернівцях правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення ножових поранень місцевому мешканцеві.
У прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області повідомили, що на Соборній площі виникли розбірки між двома чернівчанами.
Під час словесних розбірок один з учасників конфлікту витягнув ніж та вдарив у грудну клітину потерпілого.
Повідомляється, що у жертви виявлено ножове проникаюче поранення. Наразі він госпіталізований.
Поліція відкрила кримінальне провадження по тяжким тілесним ушкодженням.
Правоохоронці встановили особу зловмисника, наразі проводять заходи щодо його затримання.
Нагадаємо, у середу, 18 квітня, у тролейбусі біля Майдану Незалежності побилася компанія п'яних хлопців. Двоє отримали ножове поранення.
Через інцидент на вулиці Мала Житомирська зупинився рух транспорту.