У центрі Чернівців сталася різанина: поліція розшукує нападника

Під час словесних розбірок один з учасників конфлікту витягнув ніж та вдарив у грудну клітину потерпілого

У Чернівцях правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення ножових поранень місцевому мешканцеві.У прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області повідомили, що на Соборній площі виникли розбірки між двома чернівчанами.Під час словесних розбірок один з учасників конфлікту витягнув ніж та вдарив у



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Під час словесних розбірок один з учасників конфлікту витягнув ніж та вдарив у грудну клітину потерпілого

У Чернівцях правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення ножових поранень місцевому мешканцеві.



У прес-службі Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області повідомили, що на Соборній площі виникли розбірки між двома чернівчанами.



Під час словесних розбірок один з учасників конфлікту витягнув ніж та вдарив у грудну клітину потерпілого.



Повідомляється, що у жертви виявлено ножове проникаюче поранення. Наразі він госпіталізований.



Поліція відкрила кримінальне провадження по тяжким тілесним ушкодженням.



Правоохоронці встановили особу зловмисника, наразі проводять заходи щодо його затримання.

Нагадаємо, у середу, 18 квітня, у тролейбусі біля Майдану Незалежності побилася компанія п'яних хлопців. Двоє отримали ножове поранення.

Через інцидент на вулиці Мала Житомирська зупинився рух транспорту.



