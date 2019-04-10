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    У центрі Києва обмежать рух на одній із вулиць

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    У центрі Києва обмежать рух на одній із вулиць

    Рух буде обмежено з 10 по 30 квітня

    Одну з вулиць у центрі Києва перекриють до травня.

    Про це передає прес-центр КК «Київавтодор».

    З 10 по 30 квітня у зв’язку з реконструкцією вул. Івана Федорова на ділянці від вул. Великої Васильківської до вул. Предславинської буде частково обмежено рух транспорту. 

    У «Київавтодорі» попросили водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт. 

    У Києві з 1 до 28 квітня у зв'язку з виконанням ремонтних робіт частково обмежать рухтранспорту по Південному мостовому переходу.

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