У центрі Києва обмежать рух на одній із вулиць
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Рух буде обмежено з 10 по 30 квітня
Одну з вулиць у центрі Києва перекриють до травня.
Про це передає прес-центр КК «Київавтодор».
З 10 по 30 квітня у зв’язку з реконструкцією вул. Івана Федорова на ділянці від вул. Великої Васильківської до вул. Предславинської буде частково обмежено рух транспорту.
У «Київавтодорі» попросили водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.
У Києві з 1 до 28 квітня у зв'язку з виконанням ремонтних робіт частково обмежать рухтранспорту по Південному мостовому переходу.