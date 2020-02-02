Столична поліція шукає тіло чоловіка, голову якого було знайдено в пакеті (фото)



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Правоохоронці провели першочергові слідчі дії на місці жахливої знахідки поблизу затоки «Собаче гирло» Фото: Нацполіція

За попередніми даними, загиблому чоловіку було близько 60-70 років

Поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка, голову у пакеті якого виловили рибалки у суботу, 1 лютого, поблизу затоки «Собаче гирло» в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Близько 14-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що двоє рибалок виловили пакет, у якому знаходилась голова чоловіка… Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють особу і проводять пошуки тіла загиблого», - йдеться в повідомленні.

Кінологами обстежено берегову зону річки Дніпро, а також водолазами та працівниками річкової поліції обстежено акваторію затоки.

Попередньо встановлено, що загиблий - чоловік віком близько 60-70 років.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розрочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. На даний час правоохоронці проводять першочергові слідчі та розшукові дії, аби встановити обставини, а також осіб, причетних до смерті чоловіка.

Раніше ЗМІ повідомили, що на Оболоні рибалки витягли із води пакет із людською головою.

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