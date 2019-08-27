У центрі Львова біля входу в готель виявили гранатомет



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Під час експертного дослідження гранатомета було підтверджено, що наявний у ньому заряд придатний для вибуху

У Львові 26 серпня біля входу в готель «Львів» на проспекті Чорновола виявили гранатомет із зарядом, придатним для вибуху.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області.

Повідомлення про предмет, схожий на гранатомет, поблизу входу у вестибюль готелю, надійшло близько 02:40.

«Під час огляду вказаного місяця події працівниками поліції вилучено подовгастий циліндричний предмет ззовні схожий на «РПГ 22 «Нетто» із бойовим зарядом усередині», — йдеться у повідомленні.

Під час експертного дослідження гранатомета було підтверджено, що наявний у ньому заряд придатний для вибуху.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Крім того, оскільки дії невстановленої особи створювали реальну небезпеку для життя та здоров’я людей та могли завдати значної матеріальної шкоди, такі дії додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 КК України (терористичний акт).

Вирішується питання про передання кримінального провадження за підслідністю до слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області.

Перебіг досудового розслідування перебуває на контролі Львівської місцевої прокуратури №1.