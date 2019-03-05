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    У центрі Тбілісі сталася перестрілка між злочинцем та поліцією

    • Розсилка
    У центрі Тбілісі сталася перестрілка між злочинцем та поліцією

    За даними МВС Грузії, зловмисник фігурував у розбійному нападі

    У центрі Тбілісі невідомий стріляв у поліцейських.

    Про це повідомляє Грузія-Онлайн.

    Інцидент стався на вулиці Веджіні, чоловік середніх років вистрілив в сторону правоохоронців, у відповідь поліцейські стали стріляти в повітря.

    В результаті перестрілки ніхто не постраждав. Поліцейським вдалося затримати зловмисника.

    За даними МВС Грузії, чоловік фігурував у розбійному нападі в цьому ж районі, і поліцейські намагалися затримати його по гарячих слідах.

    Нагадаємо, щонайменше п'ятеро людей загинули, в тому числі нападник, та ще шестеро правоохоронців отримали поранення внаслідок збройного нападу на підприємство у містечку в штаті Іллінойс (США).

    Джерело: УНН

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