У центрі Тбілісі сталася перестрілка між злочинцем та поліцією



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За даними МВС Грузії, зловмисник фігурував у розбійному нападі

У центрі Тбілісі невідомий стріляв у поліцейських.

Про це повідомляє Грузія-Онлайн.

Інцидент стався на вулиці Веджіні, чоловік середніх років вистрілив в сторону правоохоронців, у відповідь поліцейські стали стріляти в повітря.

В результаті перестрілки ніхто не постраждав. Поліцейським вдалося затримати зловмисника.

За даними МВС Грузії, чоловік фігурував у розбійному нападі в цьому ж районі, і поліцейські намагалися затримати його по гарячих слідах.

Нагадаємо, щонайменше п'ятеро людей загинули, в тому числі нападник, та ще шестеро правоохоронців отримали поранення внаслідок збройного нападу на підприємство у містечку в штаті Іллінойс (США).

Джерело: УНН