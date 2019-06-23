У Чехії анонсували наступну велику демонстрацію за демократію



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Цієї неділі на Летні в столиці Чеської Республіки зібралося, за даними поліції, 200 тисяч людей Фото: АР

Люди з квітня протестують проти премʼєра Чеської Республіки Андрєя Бабіша, якого вважають причетним до фінансових махінацій

Після проведення великої демонстрації в Празі у неділю, яка завершилися після 19 години вечора, наступну таку ж масштабну планується провести 16 листопада.

Про це оголосили організатори.

«Ще одна велика демонстрація в Летні запланована на суботу, 16 листопада», - заявив Мікулаш Мінарж, ініціатор руху «Мільйон хвилин для демократії.

По всій країні також передбачається провести акцію протесту 28 жовтня.

Цієї неділі на Летні в столиці Чеської Республіки зібралося, за даними поліції, 200 тисяч людей, за даними мобільного оператора T-mobile, - 258 тисяч. Акція пройшла мирно, поліції не довелося втручатися. Утім, 60 особам стало зле, 6 були доставлені в лікарні.

Люди з квітня протестують проти премʼєра Чеської Республіки Андрєя Бабіша, якого вважають причетним до фінансових махінацій, та призначеної ним міністерки юстиції Марії Бабішової.

Сам Бабіш як і раніше відмовляється говорити з протестуючими та демонстративно виклав свої фото відпочинку з дружиною Монікою. Він також заявив, що під час зустрічі в суботу з президентом ЧР Мілошем Земаном отримав від того повну підтримку.

Жоден з політиків не виступав перед натовпом у неділю, хоча серед тих, хто зібрався у парку, були помічені деякі депутати.

До цього часу найчисленнішою демонстрацією в Чехії після з 1989 року (25 та 26 листопада після придушення студентських протестів на вулиці вийшло відповідно 800 тис та 500 тис людей) була акція 2012 року, в якій на Вацлавській площі взяли участь до 150 тисяч осіб, тоді вони протестували проти реформ уряду Петра Нечама.