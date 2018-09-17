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    У Чехії видавництво виправило в атласах помилки щодо Криму

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    У Чехії видавництво виправило в атласах помилки щодо Криму
    Twitter Євгена Перебийноса

    «Тепер сумнівів у тому, чий Крим, більше не виникає», - підкреслив посол

    Чеське видавництво Kartografie Praha, яке випустило навчальні атласи, на яких анексований Крим відзначений, як «спірна територія», виправило помилки на картах.

    Про це у Twitter повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

    «Після протесту посольства та відкликання рекомендації Міносвіти ЧР на використання атласу як навчального посібника чеське видавництво Kartografie Praha виправило помилки у своїх картах. Тепер сумнівів у тому, чий Крим, більше не виникає. На фото: карти до і після», - написав Перебийніс.

    Як видно на фото, тепер Кримський півострів показаний, як українська територія.

    Раніше повідомлялося, що польське спортивне видання Przeglad Sportowy опублікувало на своєму сайті карту, на якій анексований Крим позначений територією Росії.

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